Oud-PSV'er Noni Madueke belt met zijn 'favoriete rapper' en OnlyFans-ster

Het netwerk van oud-PSV'er Noni Madueke bestaat niet alleen uit profvoetballers en topsporters. Tijdens een interview werd de Chelsea-speler gevraagd of hij nummers van artiesten in zijn telefoon had. Madueke aarzelde niet en belde met rapper en OnlyFans-ster Rubi Rose.

Madueke werd geïnterviewd door Clash Magazine, een muziek en lifestyle tijdschrift. Geen rare combinatie met sport, vindt de 22-jarige aanvaller. "Voetbal, muziek, mode, dat is allemaal met elkaar verbonden voor mij", zegt de voetballer.

"Daarmee kan ik uitstralen wie ik ben, en het loopt op een bepaalde manier allemaal in elkaar over." Hij weet dat hij zo ook invloed kan hebben op zijn volgers. "Ik wil mijn platform gebruiken om jonge mensen te inspireren om zichzelf te zijn, en vertrouwen te hebben."

Oud-PSV'er maakt zich belachelijk en krijgt ervan langs: 'Dit is onacceptabel' De grote man bij Chelsea is dit seizoen Cole Palmer. De jonge Engelsman is gedeeld topscorer met Erling Haaland en weet het net dus vaak te vinden. Bij de 6-0 overwinning op Everton scoorde hij maar liefst vier keer. Toch ging het na afloop meer over oud-PSV'er Noni Madueke.

Tijdens een ritje in de auto krijgt hij een aantal vragen voorgeschoteld. Één daarvan is de vraag of Madueke muziekartiesten als contact in zijn telefoon heeft staan, en of hij er daar een van kan bellen. De Chelsea-speler weet meteen met wie hij gaat videobellen.

Rapper Rubi Rose

Namelijk met rapper en OnlyFans-ster Rubi Rose. Ze neemt meteen de telefoon op met de woorden "je ziet er goed uit", zodra ze Madueke ziet. De voetballer laat haar snel weten dat ze gefilmd wordt.

Hij legt uit dat hij haar belt naar aanleiding van de vraag van Clash. "Omdat ik je favoriete rapper ben, toch?", zegt Rubi Rose speels. "Één daarvan", reageert Madueke lachend.

Kijkers denken na het zien van het gesprekje dat er meer speelt tussen de twee. Maar Rubi Rose ontkent dat. Op sociale media schreef ze "Dit is al oud... Raar dat jullie dit nu plaatsten" over de beelden.