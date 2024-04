Thiago Silva neemt afscheid van 'onbeschrijflijke liefde': 'Chelsea betekent heel veel voor mij'

Thiago Silva heeft besloten na vier seizoenen te vertrekken bij Chelsea. De 39-jarige Braziliaan kondigde zijn vertrek zelf aan met een emotionele videoboodschap. 'Aan elk sprookje komt een einde.'

"Chelsea betekent heel veel voor me", vertelt de verdediger in het Portugees. "Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Mijn zonen spelen ook voor Chelsea, dus het is een grote eer om deel uit te maken van de Chelsea-familie. Ik hoop dat zij hun carrière hier verder kunnen uitbouwen."

Silva kwam in 2020 transfervrij over van Paris Saint-Germain. Het contract van de Braziliaanse verdediger loopt aan het eind van dit seizoen af. Silva heeft besloten om zijn overeenkomst niet te verlengen.

"Oorspronkelijk kwam ik hierheen met het idee om maar één seizoen te blijven, maar het zijn er uiteindelijk vier geworden", vervolgt Silva in de video. "Chelsea is een onbeschrijflijke liefde en ik kan alleen maar dankjewel zeggen. Ik kwam tijdens de coronapandemie bij Chelsea terecht en daardoor waren er geen fans in het stadion, maar via sociale media werd het voor mij wel heel speciaal. Toen er weer supporters in het stadion werden toegelaten en het leven opnieuw normaal werd, voel ik veel liefde en respect voor mijn carrière en mijn start hier. Daarom is het moeilijk voor mij om vaarwel te zeggen."

Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

Silva won met Chelsea in 2021 de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. Hij speelde tot nu toe 151 wedstrijden voor de club. Hij sluit niet uit dat hij ooit nog terug zal keren bij zijn grote liefde in een andere rol.

"In de vier jaar die ik hier verbleven ben, heb ik het beste van mezelf gegeven, maar jammer genoeg komt er ook aan elk sprookje een einde. Het betekent niet het definitieve einde, want hopelijk kan ik de deur op een kier laten om hier in de nabije toekomst in een andere rol terug te keren."