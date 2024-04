Oud-PSV'er maakt zich belachelijk en krijgt ervan langs: 'Dit is onacceptabel'

De grote man bij Chelsea is dit seizoen Cole Palmer. De jonge Engelsman is gedeeld topscorer met Erling Haaland en weet het net dus vaak te vinden. Bij de 6-0 overwinning op Everton scoorde hij maar liefst vier keer. Toch ging het na afloop meer over oud-PSV'er Noni Madueke.

Het stond al 4-0 voor Chelsea toen de thuisploeg een strafschop kreeg. Madueke werd naar de grond gewerkt en eiste de bal op. Aanvoerder Connor Callagher kwam gelijk naar de aanvaller toe om hem te laten weten dat Palmer, vaste penaltynemer, ook nu achter de bal zou staan. Ook spits Nicolas Jackson kwam zich ermee bemoeien.

Woedende trainer

Zijn trainer, Mauricio Pochettino, was na afloop niet te spreken over het incident. "Ik wil allereerst laten weten dat iedereen op de club, spelers en staf, weten dat Cole onze eerste penaltynemer is", begon de Argentijn nog rustig.

"Ik ben zo boos om deze situatie", vervolgde Pochettino zijn relaas. "In de kleedkamer hadden we het er nog over dat de hele wereld dit gezien heeft, omdat het op maandagavond is. Het is een schande en ik wil mijn excuses aanbieden aan alle onze fans, maar ook de rest van de voetbalsupporters. Dit is gewoon onacceptabel."

Chelsea-sensatie Cole Palmer meldt zich na vier goals tegen Everton naast Erling Haaland Cole Palmer heeft met vier goals tegen Everton weer laten zien hoe belangrijk hij is voor Chelsea. De 21-jarige Engelsman scoorde tot maandagavond al zes keer in de laatste vier wedstrijden en had nu ook een grote bijdrage in de 6-0 overwinning op Everton.

Palmer

De uiteindelijke doelpuntenmaker was een stuk rustiger over de situatie. Palmer zat na vier doelpunten en een 6-0 overwinning natuurlijk lekker in zijn vel en zelfs het incident kon daar niks aan veranderen. "Andere spelers wilde hem graag nemen en dat is begrijpelijk, maar ik ben de vaste nemer dus dat deed ik. Misschien was het wat overdreven, maar na afloop konden we er al om lachen."