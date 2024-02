Oud-schaatser Michel Mulder over goedaardige tumor in hoofd: 'Dat gaat sneller achteruit dan ik zou willen'

Michel Mulder hoorde vlak voordat hij aan het tv-programma Stars on Stage zou meedoen, dat hij een goedaardige tumor in zijn hoofd heeft. Bij talkshow Humberto vertelt hij open over wat dat met zijn leven doet.

De oud-schaatser won het programma, waarin BN'ers diverse musicalnummers zingen. Diegene die het best wordt beoordeeld door een jury, is de winnaar. En wat bleek: Mulder kon heel aardig zingen en won dus het programma.

Zingen

Maar voordat Stars on Stage begon, kreeg Mulder dus te horen dat hij een goedaardige tumor in zijn hoofd heeft. Dat weerhield hem er niet van om toch met het programma mee te doen. " Ik heb altijd van zingen gehouden", vertelt hij bij Humberto . "Maar tijdens mijn sportcarrière was er nooit tijd voor."

De presentator vraagt aan hem hoe het nu met de tumor in zijn hoofd gaat. "Ik zit nu in de scan and wait-fase, zoals dat heet. Hij zit op een hele lastige plek, dus het liefst doen ze er niks aan. Maar hij is dusdanig groot dat ik er uiteindelijk aan geopereerd zal moeten worden."

Gehoor gaat achteruit

Mulder, die goud won op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen in 2014 in Rusland, merkt ook wat fysieke ongemakken. Zo gaat zijn gehoor achteruit. "Het gaat sneller achteruit dan dat ik zou willen. Ik ben gewend om superfit te zijn en om als topsporter te leven, nu word ik geconfronteerd met iets waar ik geen invloed op heb. Dat maakt het lastig."

Het programma Stars on Stage heeft de ex-schaatser geholpen met het verwerken van het nieuws. Het zingen was als een soort therapie, zegt hij. En nu heeft Mulder zelfs een eigen single uitgebracht, die hij ten gehore bracht bij Humberto. Beluister hem hieronder.