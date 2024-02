Emotionele Irene Schouten neemt glunderend afscheid in Thialf: 'Het doet me heel veel'

Met een prachtig eerbetoon heeft Irene Schouten zaterdag in Thialf afscheid genomen van haar fans. De koningin van de lange afstanden maakte eerder deze week plotseling bekend te stoppen met schaatsen en werd na afloop van de eerste dag van de NK sprint en allround uitgezwaaid.

Vrienden, familie en haar man Dirkjan Mak waren van de partij in Thialf, waar de overgrote meerderheid van de fans was blijven zitten om de koningen van de Winterspelen van 2022 te huldigen. Onder een staande ovatie kwam ze even na 18:00 uur het speciaal met tulpen ingerichte middenterrein op. Later mocht ze in Thialf 'iets' onthullen, zo vertelde ze zelf. Het bleek een plek op de erering van Thialf.

De moeder van Irene Schouten

Schouten (31) bedankt haar ouders voor haar opvoeding waarin haar duidelijk werd gemaakt dat ze hard moest werken. "We zijn een hecht gezin en sinds het met mijn moeder gebeurde, zijn we nog hechter geworden." De moeder van Schouten kreeg een hersenbloeding en werd niet meer de oude.

De ouders van Irene Schouten, Klaas en Jolande, waren van de partij in Thialf. © NOS

'Ik ben er een beetje stil van'

Schouten kreeg van de KNSB de Gouden Speld, een onderscheiding die grote schaatsers krijgen als hun carrière erop zit. Veel vrienden, rivalen, collega's en haar familie hadden een videoboodschap voor Schouten opgenomen en tussen die boodschappen door waren haar prachtige overwinningen gemonteerd. Meerdere keren slikte ze haar tranen weg. "Ik ben er een beetje stil van", zei ze na afloop. "Dat al die mensen me een voorbeeld noemen, dat doet me heel veel."

"Ik hou het kort", zei Schouten toen ze zelf het woord nog even kreeg voor ze haar laatste ronde op schaatsen begon. "Want ik merk dat ik anders vol schiet. Vanaf het moment dat ik weet dat het officieel is, krijg ik elke keer tranen in mijn ogen. Ik wil iedereen hier heel erg bedanken, Thialf heeft me altijd heel erg gemotiveerd."

Tijdens de afscheidsronde werd ze toegezongen en werden er honderden tulpen op het ijs geworpen. Ze groeide op in en rond de tulpenkwekerij van haar ouders in Andijk. Al snel zocht ze haar ouders op, die direct langs het ijs zaten. Op het ijs vormden vrienden, familie en collega's een erehaag.

"Ik had dit vorige week allemaal totaal niet verwacht", zei ze na afloop bij de NOS. "Dat ze dit allemaal voor mij doen, echt geweldig. Toen ik opkwam dacht ik dat ik de hele tijd zou gaan staan huilen, maar dat viel gelukkig mee. Maar ik ben heel blij."

Irene Schouten tijdens haar ereronde in Thialf. © ANP

Schouten won in haar geweldige loopbaan vijf olympische medailles (drie keer goud in Peking 2022), dertien wereldtitels en acht EK-medailles. Zoals ze zelfs zei: "Ik heb alles gewonnen wat ik wilde winnen."

