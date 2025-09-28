Neymar staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling in Brazilië. De stervoetballer van Santos zegt zich aangetast te voelen in zijn eer en heeft een journalist voor de rechter gesleept. De aanleiding? Opmerkelijke verhalen die veel stof doen opwaaien.

De 33-jarige Neymar neemt juridische stappen tegen Rodolfo Gomes. Die beweerde in een video dat Neymar tot diep in de nacht whisky met energiedrankjes drinkt, shisha rookt en pas rond vijf uur ’s ochtends gaat slapen. Volgens Neymars management zijn de uitspraken 'roekeloos en lasterlijk' en worden zowel burgerlijke als strafrechtelijk maatregelen genomen.

'Verslaafd aan Red Bull'

Gomes ging nog verder door te stellen dat Santos de trainingstijden moest aanpassen om rekening te houden met Neymar en dat trainer Juan Pablo Vojvoda ontevreden zou zijn over de situatie. Bewijzen voor die claims ontbreken, maar de berichten kregen snel navolging in de Braziliaanse media.

Neymar zelf koos voor een speelse tegenzet. Op sociale media plaatste hij een foto van een blikje Red Bull. "VERSLAAFD aan Red Bull. Deze is geweldig", schreef hij als bijschrijft met een knipoog. Daarmee haalde hij de angel uit de verhalen, al laat hij de kwestie juridisch wel verder uitvechten.

Carrière vol pieken en dalen

Voor Neymar is het opnieuw een hoofdstuk in een carrière vol pieken en dalen. Na successen bij Barcelona en een grillige periode bij Paris Saint-Germain keerde hij terug bij Santos om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Blessures en incidenten zorgen er echter voor dat echt succes uitblijft.

Bizar verhaal rond miljardenerfenis

Alsof dat nog niet genoeg is, dook er onlangs ook een bizar verhaal op in de Braziliaanse media. Een miljardair zonder vrouw of kinderen zou zijn volledige fortuin van meer dan een miljard dollar hebben nagelaten aan Neymar. Opvallend detail: de twee hebben elkaar nooit ontmoet.

Volgens het testament koos de man de sterspeler als erfgenaam, omdat hij zich sterk herkende in de band tussen Neymar en zijn vader. Of de erfenis daadwerkelijk wordt uitgekeerd, moet nog blijken, maar het opmerkelijke nieuws zorgde in Brazilië voor enorme opschudding.

Santos in degradatienood

Intussen vecht Santos tegen degradatie in de Braziliaanse competitie. De club staat zestiende en mist duidelijk het verschil dat Neymar normaal kan maken. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is onzeker. Eerst wacht zijn revalidatie én een strijd buiten de lijnen.