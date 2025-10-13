Neymar was jarenlang de grote ster van Brazilië, maar speelde inmiddels al twee jaar geen interland meer. De bondscoach van de Zuid-Amerikanen, Carlo Ancelotti, heeft nu gezegd wat Neymar moet doen om weer in beeld te komen.

Neymar mag nog altijd hopen op een terugkeer in de Braziliaanse voetbalselectie. De 33-jarige aanvaller komt pas in beeld bij bondscoach Carlo Ancelotti als hij weer volledig fit is. Dat zei de Italiaan op een persconferentie in Tokio, waar Brazilië dinsdag tegen Japan speelt.

Neymar kwam vanwege blessures twee jaar lang niet in actie voor Brazilië. In januari van dit jaar verruilde hij de Saudische club Al-Hilal voor Santos. "Als hij in goede fysieke conditie is, heeft hij de kwaliteit om in het Braziliaans elftal te spelen. En niet alleen voor Brazilië, maar voor elk team ter wereld, dankzij zijn talent", aldus Ancelotti.

Op jacht naar eretitel

Neymar speelde al liefst 128 interlands voor Brazilië en scoorde daarin 79 keer. Met dat aantal is hij de all-time topscorer van zijn land. Om ook recordinternational te worden, moet hij nog vijftien interlands spelen. Momenteel staat Cafu bovenaan het lijstje met 142 wedstrijden voor de Seleçao.

De 33-jarige aanvaller is aanvoerder van Santos en laat daar bij vlagen wat van zijn exceptionele kwaliteiten zien, maar staat nog vaak aan de kant met blessureleed. Sinds zijn terugkeer staat de teller op zes goals en drie assists in 21 wedstrijden. In diezelfde periode miste Neymar al zestien wedstrijden door blessures en schorsingen.

Carlo Ancelotti

De 66-jarige Ancelotti werd in mei aangesteld om Brazilië weer succes te brengen. De Zuid-Amerikanen wonnen in 2002 voor het laatst de wereldtitel. Het volgende WK staat komende zomer op het programma, in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Ancelotti was hiervoor trainer van Real Madrid en ziet bij de nationale ploeg van Brazilië veel oude bekenden. De meest aansprekende namen daarvan zijn Vinicius Junior en Rodrygo.