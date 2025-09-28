Erben Wennemars schoof zondagavond aan bij RTL Tonight om te praten over de afgelopen sportweek, maar tijdens de uitzending werden er ook allerlei andere dingen besproken. De oud-topschaatsster werd daar duidelijk flink op de proef gesteld, want hij had de grootste moeite om bij het gesprek met één van de andere gasten zijn ergernissen te verbergen.

Wennemars staat vaak bekend om zijn enthousiasme als hij over onderwerpen praat, maar in de uitzending van zondagavond kwamen er ook flink wat andere emoties uit bij de voormalig topschaatser. De twintigjarige Davey was te gast om te praten over een veelbesproken date tijdens het bekende programma First Dates.

Wennemars ergert zich kapot

De man was namelijk te zien in die show en deed tijdens zijn diner met een vrouw uitspraken die voor redelijk wat ophef zorgde. Hij zei namelijk dat zijn toekomstige partner nooit meer geld zou gaan verdienen. Zijn date was verbijsterd en wilde uiteindelijk ook geen volgende date meer. Davey kreeg er dusdanig veel negatieve reacties op dat hij bij het programma werd uitgenodigd om uitleg te geven.

Hij vertelde daarin dat hij voorstander is van de 'traditionele rolverdeling' waarbij de man voor de vrouw en zijn familie zorgt. Wennemars werd tijdens het gesprek meerdere keren in beeld gesproken en stoorde zich duidelijk mateloos aan de uitspraken van Davey. Bij elke zin die hij uitsprak begon de oud-topschaatser steeds nadrukkelijker met zijn hoofd te schudden.

'Je bent volledig beïnvloed door idioten'

Toen er een filmpje werd getoond van Andrew Tate kon Wennemars zich niet meer inhouden. "Ik heb met je te doen. Je weet niks van de wereld. Je bent volledig beïnvloed door dit soort idioten", trok hij fel van leer tegen de tafelgast. "Ik vind het echt zielig voor je."

Waar de man eerst nog zei dat het een aanname was van Wennemars, bevestigde hij zijn woorden later wel. "Zeker, hij heeft goede kernwaarden. Dat traditionele bespreekt hij en daar sta ik honderd procent achter. Die kernwaarden dat ik voor mijn vrouw wil zorgen."

Wennemars wilde later in het gesprek nog wel iets van hem weten: "Wat nu als je vrouw later wel meer gaat verdienen?" Toen hij het antwoord kreeg dat het niet ging gebeuren, was de oud-topschaatser sprakeloos: "Want? Kom op, ik vind dit echt..."