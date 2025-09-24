Topschaatser Joep Wennemars gaat het olympisch seizoen in als wereldkampioen. De 22-jarige schaatser hoopt zich in Milaan te onderscheiden van zijn vader. "Daar ga ik heel erg van genieten.''

Wennemars maakte vorig seizoen een mooie ontwikkeling door. De vriend van topschaatsster Suzanne Schulting bekroonde die met de wereldtitel op de 1000 meter. Deze prestatie zorgde ervoor dat er een hoop druk van de schouders van zijn viel. "Fuck, deze pakken ze me niet meer af'', vertelde Wennemars tegen Sportnieuws.nl.

'Daar ga ik heel erg van genieten'

Waar Wennemars op doelt is de constante vergelijking met zijn vader. "Het is niet dat ik daar elke dag mee bezig was. Maar toen ik die titel pakte en die tijd erna ging nadenken dacht ik wel: shit, dit is toch wel lekker dat ik dit kan aftikken en mijn eigen carriére verder kan uitbreiden."

Wennemars verklaart dat hij pas vanaf dit seizoen net zo onbevangen kan rijden als een junior. " Ik heb die onbevangenheid als jong talent, die dan voor het eerst aan een senioren kampioenschap meedoet met de grote namen, nooit mogen ervaren. Ik denk dat ik dat nu voor het eerst begin te krijgen. Dus daar ga ik gewoon heel erg van genieten."

'Hoofdpijndossier'

Dit jaar wil Wennemars zich uiteraard kwalificeren voor de Olympische Spelen in Milaan. Zijn vader won, ondanks acht wereldtitels, nog nooit een olympische gouden medaille. "Dat is voor mijn vader wel een hoofdpijndossier'', grapt de 22-jarige wereldkampioen. "Hij heeft er vandaag de dag tenminste geen moeite mee dat hij nooit goud pakte."

Wennemars baalt ervan dat zijn vader nooit de beste was op een Olympische Spelen. "Het is natuurlijk gewoon jammer dat iemand met zo'n glansrijke carrière niet heeft weten te winnen op het juiste moment. Hij heeft altijd pech gehad.''

OKT-ervaring

Om zich te plaatsen moet Wennemars er staan tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi eind december. Gelukkig heeft hij al ervaring opgedaan bij dit zenuwslopende toernooi. "Ik ben blij dat ik er vier jaar geleden bij was. Ik was me er toen al erg bewust van dat me dit later zou gaan helpen. Je voelde gewoon de spanning van de schaatsers in elke uithoek van Thialf. Het was tof dat ik toen die sfeer mocht proeven."