Erben Wennemars kende een zéér druk en buitengewoon extreem weekend. Hij deed vrijdag én zaterdag mee aan een Hyrox en voegde daar zondag nog even de Dam tot Damloop aan toe. De 49-jarige oud-topschaatser geeft toe dat dat iets te veel van het goede was.

De Dam tot Damloop is zestien kilometer (tien Engelse mijl) hardlopen van Amsterdam naar Zaandam. Dat is op zich al een grote afstand, maar zeker met twee keer een Hyrox in de benen. Hij schoof zondagavond ook nog eens aan bij RTL Tonight, waar opvalt dat hij wat moeizaam voortbeweegt.

"Dat komt omdat mee heb gedaan aan de Damloop, een Hyrox, nog een Hyrox", legt Wennemars nog eens uit. "Ik heb mezelf een beetje overschat. Ik ben een beetje een oude man geworden, ja."

Enthousiasme bij Wennemars

"De Damloop is echt een prachtig evenement", gaat de altijd enthousiaste Wennemars verder. "Het heeft iets van 80.000 mensen in beweging gkeregen. Dat is geweldig. Allemaal bezig met gezondheid, met vitaliteit. Ik hoor al die ellende overal, hier gewoon iedereen blij, iedereen tevreden, iedereen gezond bezig."

Lale Gül was een van de gasten en kwam met een pijnlijk voorbeeld van achter de schermen. "Hij heeft wel heel veel spierpijn. Hij kon net - in de kleedkamer - zijn water niet eens pakken." Presentator Renze Klamer voegde daar aan toe: "Ja, het ziet er heel zielig uit."

'Ik schaam me een beetje'

Ook een andere gast, Twan Huys, wordt gevraagd naar de Dam tot Damloop. "Ik heb het heel vaak gedaan. Sterker nog - ik schaam me een beetje - op mijn bureau ligt m'n ticket. Ik heb hem overslagen, maar ik heb hem heel vaak gedaan."