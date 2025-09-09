De Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan komen steeds dichterbij. Ook voor de Nederlandse sportfans is het langzaamaan aftellen. Zo kunnen zij vanaf aanstaande woensdag kaartjes bemachtingen voor het Staatsloterij TeamNL Huis. Het startschot voor de kaartverkoop wordt door enkele grootheden uit de olympische wintersport gegeven.

Niemand minder dan Sven Kramer, Ireen Wüst, Irene Schouten, Nicolien Sauerbreij en Erben Wennemars doen woensdag winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht aan. Deze succesvolle olympiërs tellen vanaf 11.50 uur af naar de officiële opening van de kaartverkoop om 12.00 uur.

Het Staatsloterij TeamNL Huis wordt gezien als het 'thuis van Oranje' en is wereldwijd een begrip tijdens zowel de Winter- als Zomerspelen. Het is de ontmoetingsplek voor sporters, familie, fans en partners van TeamNL.

Er wordt aanstaande woensdag in Utrecht een voorproefje gegeven van de unieke sfeer in het Staatsloterij TeamNL Huis, met muziek, koek & zopie en meet & greets met de vijf aanwezige olympiërs. Sauerbreij, Schouten, Wüst, Kramer en Wennemars nemen daarnaast in de Stijlkamer van winkelcentrum Hoog Catharijne plaats achter de kassa om de olympische droom van TeamNL-fans uit te laten komen. Zij maken kans op gratis kaarten voor het TeamNL Huis én wedstrijdtickets voor de Winterspelen.

Het aftrapmoment in Utrecht is ook een mooie gelegenheid om de sporthelden van weleer van dichtbij te ontmoeten. Zo won Kramer vier gouden medailles, staat de teller van Wüst zelfs op zes olympische titels, kroonde Schouten zich in 2022 met driemaal goud tot de koningin van Peking en is Sauerbreij nog altijd de enige Nederlands olympische kampioene in de sneeuw. Wennemars deed aan drie Winterspelen mee en behaalde twee bronzen plakken.

De Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo vinden volgend jaar plaats van 6 tot en met 22 februari. Het TeamNL Huis opent in die periode van 16.00 tot 01.00 uur ook haar deuren.

Over de vijf olympiërs

Ireen Wüst is de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden, met in totaal dertien medailles bij het langebaanschaatsen, waarvan zes gouden plakken. Ze kwam in actie op de Winterspelen van Turijn 2006, Vancouver 2010, Sotsji 2014, Pyeongchang 2018 en Peking 2022. Wüst is de eerste olympiër met een individuele gouden medaille op vijf opeenvolgende Olympische Spelen.

Sven Kramer is de meest succesvolle Nederlandse man op de Olympische Winterspelen, met vier gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles bij het langebaanschaatsen. Het allerhoogste podium bereikte hij drie keer op de 5000 meter (Vancouver 2010, Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018) en op de ploegenachtervolging in 2014. Kramer debuteerde op de Winterspelen in Turijn 2006 en stond ook aan de start in Peking 2022.

Irene Schouten won drie keer goud (3000 meter, 5000 meter en massastart) en een bronzen medaille (ploegenachtervolging) bij het langebaanschaatsen in Peking 2022. Met die unieke prestatie kwam ze in een illuster rijtje schaatsers; ook Ard Schenk (1972) en Yvonne van Gennip (1988) wonnen drie keer goud tijdens één olympisch schaatstoernooi. Schouten maakte haar olympische debuut op de Winterspelen van Pyeongchang 2018 met een bronzen plak op de massastart.

Nicolien Sauerbreij won in 2010 in Vancouver een gouden medaille op de parallelreuzenslalom bij het snowboarden. Het is de eerste en tot nu toe enige Nederlandse olympische medaille in de sneeuwsport en tevens de honderdste Olympische gouden medaille in de Nederlandse sporthistorie. Sauerbreij deed in totaal mee aan vier Winterspelen: Salt Lake City 2002, Turijn 2006, Vancouver 2010 en Sotsji 2014.

Erben Wennemars won op de Winterspelen van Turijn 2006 twee bronzen medailles bij het langebaanschaatsen: op de 1000 meter en op de ploegenachtervolging. Daarvoor deed hij ook mee aan de Spelen van Nagano 1998 (500 meter) en Salt Lake City 2002 (500 en 1000 meter).