Nu Irene Schouten het profschaatsen gedag heeft gezegd, heeft ze tijd over voor andere zaken. De voormalig olympisch kampioene is druk met haar zoontje, andere projecten en haar droomhuis. Bij dat laatste is er weer wat afgevinkt.

Samen met haar man Dirkjan Mak kocht Schouten toen ze nog schaatsster was een vrijstaande woning. Die werd afgebroken en opnieuw opgebouwd. Gelukkig is haar geliefde erg handig, waardoor hij veel klusjes kon doen. Toch bleef er nog een project liggen. Daar is nu aan gewerkt, laat Schouten via haar Instagram Story weten.

Alles in de lak

'Vanochtend kwam de schilder voor iets waar ik al zo lang naar uitkijk', schreef Schouten woensdag bij een foto van emmers verf, lakens en een ladder. Om wat voor schilderwerk het exact gaat, is niet helemaal bekend. Maar het is duidelijk dat Schouten er blij mee is.

Het was een druk dagje voor Schouten, die nadat ze zoontje Dirk naar de opvang had gebracht verder ging naar Volendam. In haar sportschool - die ze samen met mede-oprichter Susan Bakker heeft - werden banken geleverd. Schouten ging ook nog aan de slag bij een andere vestiging in Enkhuizen, waar zaterdag de grote opening is.

Ondernemer Schouten

Schouten is sinds dit jaar druk in de weer met Reformer Pilates. Het is gericht is op kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie. Samen met overbuurvrouw Bakker kwam ze op het idee om een eigen onderneming op te richten: RFRMR. De voormalig schaatsster is ook gecertificeerd Reformer Pilates-instructrice. "Ik ben er een beetje aan verslaafd", zei ze onlangs nog.

Schouten had dit jaar ook de hoop een eigen marathonploeg op te richten. Maar dat plan ging niet door vanwege de ziekte van haar zoontje. "Dit jaar ga ik het niet redden, maar ik heb het nog niet helemaal afgesloten", was ze er eerlijk over.