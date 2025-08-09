Irene Schouten was tot begin 2024 een absolute vedette in de schaatssport. Aan het eind van dat jaar werd ze voor het eerst moeder, waarna ze zich stortte op een nieuwe passie. En dat doet ze op z'n Schoutens: vol overgave, zonder voorbehoud.

"Ik ben er een beetje aan verslaafd", zegt de drievoudig olympisch kampioene over haar nieuwe liefhebberij tegen NH Nieuws: reformer pilates. Daarbij worden de oefeningen van pilates uitgevoerd met behulp van een verend platform, een glijdende kar en een verstelbare weerstand.

Ze gelooft zo heilig in het concept, dat ze een keten sportscholen opricht waarin reformer pilates wordt aangeboden: RFRMR. Op korte termijn mikt ze op vestigingen in Enkhuizen, Hoogkarspel en Volendam. "Het zit gewoon een beetje in mijn aard: ik kan niet stilzitten", zegt ze over haar drang om iets nieuws op te zetten.

Veel plezier

Haar zakenpartner is Suus Bakker, ook haar overbuurvrouw. "We hebben dit best snel besloten. Het gaat heel hard, maar zijn vol energie. We vullen elkaar heel goed aan", zegt Bakker. "Ik ben dit 2,5 jaar geleden begonnen met een paar banken. En ik was verkocht. Nog steeds, ik doe het elke dag met heel veel plezier."

Schouten heeft inmiddels een certificaat binnen, zodat ze zich instructeur mag noemen. Vanaf september gaat ze les geven in Volendam en Enkhuizen. "Ik krijg er zoveel energie van. Ik heb er heel veel zin in", zegt de voormalig wereldkampioene allround.

Tien jaar ouder

In gesprek met het Noordhollands Dagblad blikt ze terug op die periode. "Ik ben in een jaar tijd tien jaar ouder geworden", vertelt Schouten. De soap rondom haar en haar schaatsploeg vergde ook veel van haar krachten. "In het ziekenhuis zat ik te bellen met mijn advocaat." Na haar vertrek bij de ploeg hoopt ze een eigen marathonteam op te starten. Dat leek ook te gaan gebeuren, maar vanwege gezondheidsproblemen rondom haar zoontje ging daar toch een streep door.

Toch houdt ze de deur open naar een comeback als schaatsster. "Dit jaar ga ik het niet redden, maar ik heb het nog niet helemaal afgesloten."