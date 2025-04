Oud-toptennisster doorbreekt stilte met opvallende foto's na geruchten over veelbesproken scheiding

In Duitse en Servische media gonst het al dagen over de vermeende breuk tussen Ana Ivanović en Bastian Schweinsteiger. Inmiddels heeft de oud-toptennisster van zich laten horen op sociale media. Het gaat niet over de mogelijke scheiding, maar er valt wel iets op aan haar.

Het gerucht gaat dat de grote liefde tussen de voormalige Servische tennisster Ivanović en oud-voetballer Bastian Schweinsteiger over is. De reden is onbekend, ze hebben er zelf nog niets over gezegd, maar het nieuws komt als een verrassing. Ze stonden bekend als een harmonieus en gelukkig stel.

Showbizzkoppel uit elkaar: Duits international en wereldkampioen scheidt van oud-toptennisster Het huwelijk tussen Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanovic lijkt nu toch echt voorbij te zijn. Volgens Duitse media zijn de oud-voetballer en de oud-tennisster al langer uit elkaar, maar de voormalig middenvelder is nu zonder trouwring gespot.

Ivanovic en Schweinsteiger zouden gescheiden wonen. Zij is met hun drie zoons in Belgrado bij haar familie, terwijl Schweinsteiger grotendeels in München verblijft. De afgelopen weken was Schweini op reis.

Wat Schweinsteiger kan, kan Ivanovic ook

De geruchten over de scheiding werden hardnekkiger door het feit dat Schweinsteiger zonder trouwring werd gespot. Maar wat de Duitser kan, kan Ivanovic ook. In haar nieuwste Instagrampost ontbreekt ieder onderdeel van de ring die Schweini in 2016 om de vinger van de Servische deed.

'Zonsondergangen, stranddagen en tennissessies', schrijft Ivanovic bij meerdere foto's van haarzelf. Daarop is ze te zien in een schitterende jurk, twee keer in bikini (met een drankje en op het strand) en in tenniskledij. Die laatste foto maakt de tongen los. Meerdere mensen vragen zich af of er een comeback in zit voor de 37-jarige, die in 2008 Roland Garros won.

Lange tijd zonder trouwring

De geruchtenmolen rondom de vermeende scheiding van Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger draait overuren. Veel media beroepen zich daarbij op één detail: de trouwring. Wanneer droeg Ivanovic voor het laatst haar trouwring? Op recente Instagram-foto's is de ring, die ze normaal gesproken altijd draagt, nergens te bekennen. De laatste foto waarop de ring te zien is, dateert van 20 januari. Sindsdien heeft ze meerdere foto's gedeeld, maar zonder trouwring.

Pikante details van 'droomhuwelijk' sportkoppel, dat uit elkaar valt: huwelijksnacht kostte bijna 5000 euro Dat er een einde lijkt te komen aan het 'droomhuwelijk' tussen ex-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger slaat niet alleen in Duitsland in als een bom. Ook in Servië, het land van Ivanovic, gaan de media met het verhaal aan de haal. Er is al een terugblik gemaakt op de bijzondere eerste ontmoeting van de twee, alsof de relatie al 'overleden' is.

Het huwelijk van Ivanovic en Schweini leek een sprookje. Hij vloog naar New York voor haar, huurde een beroemd park in Londen af voor het huwelijksaanzoek en ze trouwden in Venetië. Ook kreeg het stel drie zonen: Luka, Leon en Theo. Maar nu lijkt het erop dat de liefde helemaal over is.