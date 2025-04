Showbizzkoppel uit elkaar: Duits international en wereldkampioen scheidt van oud-toptennisster

Het huwelijk tussen Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanovic lijkt nu toch echt voorbij te zijn. Volgens Duitse media zijn de oud-voetballer en de oud-tennisster al langer uit elkaar, maar de voormalig middenvelder is nu zonder trouwring gespot.

Hoewel aanvankelijk werd getwijfeld aan de geruchten over een breuk tussen Ana Ivanović en Bastian Schweinsteiger, lijkt het er op dat de scheiding toch echt een feit is. In het tijdperk van sociale media is het vrijwel onmogelijk om iets te verbergen. Al snel werd opgemerkt dat Schweinsteiger in posts op sociale media in de afgelopen twee dagen geen trouwring meer draagt. Fans en de Duitse media zijn er nu over uit dat zijn huwelijk met de oud-grandslamkampioene voorbij is.

Pikante details van 'droomhuwelijk' sportkoppel, dat uit elkaar valt: huwelijksnacht kostte bijna 5000 euro Dat er een einde lijkt te komen aan het 'droomhuwelijk' tussen ex-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger slaat niet alleen in Duitsland in als een bom. Ook in Servië, het land van Ivanovic, gaan de media met het verhaal aan de haal. Er is al een terugblik gemaakt op de bijzondere eerste ontmoeting van de twee, alsof de relatie al 'overleden' is.

Overspel

In de media werd gespeculeerd dat de populaire Duitse journaliste Esther Sedlaczek verantwoordelijk zou zijn voor de breuk van een van de meest ogenschijnlijk harmonieuze huwelijken. Het moet echter gezegd worden dat de journaliste getrouwd is met een Duitse zakenman met wie ze in 2019 en 2021 een zoon en een dochter kreeg, en momenteel opnieuw zwanger is.

Geschiedenis

De liefde tussen Ivanovic en Schweinsteiger bloeide op in 2014. Voor de Servische tenniskampioene verbrak de voormalige voetballer zijn relatie met zijn toenmalige partner Sarah Brandner, een bekende Duitse actrice en model. Volgens goede vrienden begon de romance tussen het Servisch-Duitse paar in New York tijdens Ana's deelname aan de US Open in 2014.

Duitse media speculeren dat Ana met haar drie zonen, die ze met Bastian kreeg, nu in Belgrado verblijft. Interessant is dat het grootste deel van hun vermogen niet verdeeld hoeft te worden. Dit dankzij huwelijkse voorwaarden waarmee de twee allebei hun rechten goed hebben beschermd. Schweinsteiger en Ivanovic hebben zich tot nu toe uitgesproken over de geruchten over hun scheiding. Aangezien ze altijd terughoudend zijn geweest over hun privéleven, is de kans klein dat we binnenkort van de hoofdrolspelers zelf zullen horen wat er werkelijk aan de hand is.