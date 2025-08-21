Voormalig toptennisster Ana Ivanović geniet kort na haar scheiding van Bastian Schweinsteiger van het gezelschap van een andere man. Dat blijkt uit beelden op sociale media. Volgers van de Servische vragen zich af wie de mysterieuze man is.

De voormalig nummer één tennisster van de wereld deelde op sociale media een video waarop ze te zien is met een onbekende man. Dat laat de geruchten flink oplaaien over het liefdesleven van Ivanovic. De 37-jarige vormde tot voor kort een glamourkoppel met oud-voetballer Bastian Schweinsteiger.

De twee waren van 2016 tot 2025 getrouwd. Ze hebben drie kinderen, waarvan de jongste zoon minder dan twee jaar geleden werd geboren. Hun eerste twee zonen heten Luka en Leon. De naam van hun derde kind heeft het paar nooit publiekelijk bekendgemaakt.

Dit jaar ontdekte Ivanovic dat de wereldkampioen met Duitsland in 2014 een affaire had. Daarop beëindigde zij de relatie. "Hij protesteerde niet, omdat hij wist dat hij schuldig was en niets kon rechtvaardigen", onthulde een bron over de breuk.

Geheimzinnige man

Ivanovic veegde ook haar Instagram-account helemaal schoon. Alle sporen van Schweinsteiger zijn vakkundig weggehaald. Maar dinsdag was er opeens een geheimzinnige man te zien op een video.

De man in kwestie vergezelde Ana tijdens een training, wat onmiddellijk de geruchten aanwakkerde dat de voormalige tennisster haar scheiding van Bastian Schweinsteiger al te boven is gekomen. Hij komt niet herkenbaar in beeld, maar er is wel te zien dat hij donker haar heeft.

Later werd onthuld dat het gaat om Fran Moya, een personal trainer uit Mallorca die bekendstaat als een van de meest gewilde fitnessinstructeurs op het eiland. Hoewel het waarschijnlijk om een puur professionele samenwerking gaat, wakkert Ana's status als vrijgezel de speculaties over hun relatie aan. In de video is een opvallend moment te zien waarop Moya iets zegt wat de Servische schone in lachen doet uitbarsten. Door de muziek is helaas niet te horen wat het gespreksonderwerp was.

Affaire Schweinsteiger

In juni meldden Duitse media dat Schweinsteiger zoenend was gezien met zijn vermeende nieuwe vriendin, die hij volgens de tabloids zou hebben leren kennen via hun kinderen die naar dezelfde school gaan. Schweinsteiger is een voormalig Duits topvoetballer die onder andere voor Bayern München en Manchester United uitkwam.

Het vermogen van Schweinsteiger wordt geschat op zo'n 90 miljoen euro. Van zijn transfer van Bayern München naar Manchester United alleen al streek hij in drie seizoenen meer dan 50 miljoen euro op. Ivanović heeft een geschat vermogen van 20 miljoen euro. Ivanović heeft bovendien langlopende contracten en sponsorovereenkomsten ter waarde van meer dan 88 miljoen euro, meldt zakenportal "Blaze Trends".