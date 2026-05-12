Jermaine Jenas is weer helemaal hoteldebotel. Het huwelijk van de 43-jarige Engelse oud-voetballer liep in 2025 op de klippen nadat hij 'ongepaste berichten' had gestuurd naar zijn collega's. Die kostten hem uiteindelijk niet alleen zijn baan bij de BBC, maar ook zijn relatie met de moeder van drie van zijn vier kinderen. Inmiddels heeft Jenas het geluk weer gevonden.

Het balletje rond Jenas begon in de zomer van 2024 te rollen. Hij deed zelf uit de doeken dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Dat gebeurde toen hij werkzaam was als analist bij de BBC, waar hij voetbalwedstrijden analyseerde. "Ik ben vreemdgegaan", zei Jenas in een openhartig interview. "Het ging om berichten tussen welwillende volwassenen", voegde hij er nog wel aan toe.

De 'ongepaste berichten' zorgden ervoor dat Jenas zijn baan verloor bij Match of the Day. In eerste instantie leken de oud-voetballer en zijn toenmalige geliefde Ellie Penfold bij elkaar te blijven. Maar in maart 2025 werd bekend dat de twee na zestien jaar getrouwd te zijn gingen scheiden.

'Ze hebben mijn leven afgepakt'

De wereld lag aan de voeten van Jenas, die werd gezien als natuurlijke opvolger van de iconische presentator (en oud-voetballer) Gary Lineker bij Match of the Day. Maar in plaats daarvan schopte de BBC hem buiten en vond hij met talkSPORT een ander medium dat hem van de straatstenen wilde plukken. Ook zette hij zijn eigen productiebedrijf op en heeft hij een podcast met oud-voetballer Jermaine Pennant.

"Ik heb de afgelopen tien jaar in de media gewerkt en heb het afgelopen jaar veel meegemaakt", vertelde hij afgelopen zomer in de podcast Mennie Talks. "Het was een heel moeilijke periode voor mijzelf en mijn familie, maar ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen en de volle verantwoordelijkheid op me genomen voor wat er is gebeurd. Dat is heel belangrijk om te doen."

Jermaine Jenas vindt nieuwe liefde

Nu Jenas zijn leven weer wat gebeterd heeft, is hij ook een nieuwe weg ingeslagen in de liefde. Volgens The Sun zou hij samen zijn met de Française Anne van 31. "Hij heeft geprobeerd hun relatie zo discreet mogelijk te houden", vertelde een bron aan het medium. Jenas deelt regelmatig kiekjes vanuit Parijs, wat het samenzijn bevestigt. "Hij is gelukkiger dan ooit."

Omdat hij niet meer aan een werkgever vastzit, lukt het de oud-voetballer van onder meer Newcastle United en Tottenham Hotspur om meer tijd door te brengen met zijn nieuwe liefde. "Je hoeft alleen maar naar zijn brede glimlach te kijken om te zien dat hij helemaal weg is van Anne."

