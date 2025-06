Voormalig Ajax-trainer ziet groot verschil tussen John Heitinga en Francesco Farioli: 'Daar ben ik van overtuigd'

Marco van Basten en Henk ten Cate gunnen John Heitinga al het geluk van de wereld als nieuwe trainer van Ajax. Bij Rondo spreken de voormalige coaches van de Amsterdammers over de nieuwbakken trainer, die het samen met Marcel Keizer voor het zeggen krijgt in de Johan Cruijff Arena.

Presentator Wytse van der Goot legt het balletje eerst bij Van Basten neer. "Ben ik hier de Ajax-controleur?", knipoogt de voormalig topspits. Khalid Boulahrouz haakt er op in: "Wel de Ajax-zager." Van Basten geeft toe weinig te hebben gevolgd over Heitinga en Keizer de afgelopen jaren, maar hoopt dat ze het goed gaan doen.

Ten Cate weet er veel meer van. Hij is immers jaren trainer en ook assistent-trainer geweest. Hij vraagt zich af of Heitinga moet gaan spelen zoals Arne Slot bij Liverpool doet, aangezien hij daar assistent was. "Dat is afhankelijk van de kwaliteit en het materiaal die je hebt. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor John. En ik gun hem het allerbeste. Maar het feit dat je een jongen van de club zo buiten de deur zat en daar heb ik wel mijn bedenkingen over."

Ten Cate gaat verder: "Ik ben van één ding overtuigd en dat is dat Ajax leuker gaat voetballen dan vorig seizoen. Ik vond het niet om aan te gluren, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ik over het hele seizoen vier/vijf goede wedstrijden heb gezien. Vooral in de topwedstrijden, want dan hoefden ze het spel niet te maken en konden ze counteren."

Om af te sluiten oppert Ten Cate nog een enigszins filosofische vraag. De vertrokken trainer Francesco Farioli werd met heel behouden voetbal tweede met Ajax en kreeg daar veel lof voor. Ten Cate vraagt zich af of dat terecht is: "De vraag blijft altijd: als je het op een andere manier had gedaan, was je dan ook geen tweede geëindigd?"

