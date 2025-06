Steun voor voetbalicoon Marco van Basten na keiharde kritiek: ‘Het lijkt me bloedirritant’

Niet alleen Paris Saint-Germain maakte een show van de Champions League-finale tegen Inter Milan, ook de UEFA pakte uit met een groots optreden van Linkin Park vlak voor de aftrap. Voetbalicoon Marco van Basten uitte daar stevige kritiek op, en krijgt daarvoor steun in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Voormalig topsporters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de stelling: ‘De UEFA slaat volledig de plank mis met de grote show voorafgaand aan de Champions League-finale’. Van As is het ermee eens, al twijfelt ze even. “Meer omdat ik redeneer vanuit de voetballer. In het voetbal zijn we het gewoon niet gewend dat er zo’n grote show op het veld is voor de wedstrijd.”

'Bloedirritant'

Ze vervolgt: “Linkin Park trad op, en er lag een enorm doek over het gras. Die voetballers moesten dus na hun warming-up nog een halfuur wachten voordat de wedstrijd begon. Dat lijkt me zó bloedirritant als speler.”

Marco van Basten

Marco van Basten liet zich eerder al kritisch uit op Ziggo Sport. Hij noemde het optreden 'idioot'. “Die jongens zijn zich aan het voorbereiden op de belangrijkste wedstrijd van hun leven. Los van de muzikanten: het is echt belachelijk van de UEFA om de spelers zo uit hun concentratie te halen.”

Van As sluit zich daarbij aan: “Je bent helemaal opgewarmd, je hebt je routine gedaan, je bent gefocust... en dan moet je ineens een halfuur wachten in de kleedkamer tot de show voorbij is. Dat lijkt me als sporter enorm frustrerend.”

Toch ook begrip

Toch snappen Hoog en Van As ook wel waar de UEFA vandaan komt. Van As: “Bij de Super Bowl hebben ze ook altijd zo’n wervelende show, en dat vinden we dan weer fantastisch. Dat heeft natuurlijk alles te maken met commercie. Er gaat veel geld in om. In Amerika zijn ze dat gewend. Misschien wordt dit ook normaal in het voetbal.”

Hoog vult aan: “Je moet een beetje met de tijd mee, toch? Het is leuk dat er meer beleving omheen wordt gebouwd. Jonge voetballers zijn ook vaak met muziek bezig. Misschien is dit gewoon iets nieuws. Het voetbal is soms wat conservatief, maar dit vond ik juist verfrissend.”

Toch ziet ook Hoog de keerzijde: “Een halfuur is wel erg lang. Tien minuten eerder de kleedkamer in zou beter zijn. Dertig minuten is gewoon veel als je vol adrenaline zit. Uiteindelijk draait het om de spelers. Je raakt dan toch je focus een beetje kwijt. Maar ja, het is ook leuk om het publiek te entertainen en er een spektakel van te maken.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de Champions League-finale, de Oranje Leeuwinnen die hard onderuit gingen vlak voor het EK, de Giro d’Italia én weer hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: