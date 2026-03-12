Theo Janssen is al sinds jaar en dag verbonden aan het Nederlandse voetbal. Eerst als prof, tegenwoordig als analist. De 44-jarige voormalig international steekt daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken. Komende zomer gaat hij naar Curaçao, waarbij hij aanschuift bij De Oranjezomer van Hélène Hendriks. Daarvoor stelde hij een harde eis.

Janssen, icoon van Vitesse, is tegenwoordig hoofdtrainer bij amateurclub De Treffers. Daarmee bereikte hij de achtste finales van de KNVB Beker. Daarin was grote buurman NEC met 2-1 te sterk. Wel won Janssen de blauwe dennenappel, voor het best presterende amateurteam in het bekertoernooi. Tussen alle trainingen, wedstrijden en het gezinsleven door heeft hij ook nog tijd voor zijn rol als voetbalanalist.

"Eigenlijk nog steeds allemaal voetbal, dus", zegt hij in gesprek met De Gelderlander.

Theo Janssen met Oranjezomer naar Curaçao

Komende zomer zal hij tweeënhalve week bij De Oranjezomer te zien zijn, dat net als Vandaag Inside in Curaçao vertoeft. " Het gezin gaat mee. Ideaal", aldus Janssen, die dat als eis stelde. Hij heeft in totaal vier kinderen. Twee uit een eerdere relatie en twee jonge zoons (1 en 3) met zijn huidige vrouw. "Wat ik wil en doe, moet thuis wel passen", zegt hij over de voorwaarde.

Janssen geniet maximaal van het gezinsleven. Met de jongste kinderen gaat hij regelmatig naar speelplaatsen en -tuinen in de buurt. Daarna duikt hij de keuken in om te koken. Kortom, een ander beeld dan toen hij voetballer was. Toen werd Janssen gezien als de kettingrokende levensgenieter. " Dat beeld was altijd aangedikt", vindt hij. "Nu heb ik alle vrijheid. En doe ik alleen wat ik leuk vind."

Oud-voetballer blij met 'goed leven'