Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft in de podcast HNM een heftig verhaal verteld. Ze was getuige bij een verkeersongeluk en moest eerste hulp verlenen bij het slachtoffer. Dat leidt tot geschokte reacties bij collega's Noa Vahle en Merel Ek.

"Ik heb iets bijzonders meegemaakt", begint Hendriks in de podcast. "Ik ging even koffie drinken met een van mijn beste vriendinnen. En ik wil daar het tentje binnenstappen en voor mij gebeurt een ongeluk. Een fietser die rijdt door, een vrouw, en een man die wil afslaan raakt haar. Het was niet eens een keiharde klap, maar zij kwam volledig verkeerd terecht. Volledig verkeerd. Je hoorde het meteen aan haar schreeuw en alles."

De presentatrice van SBS6 en Ziggo Sport aarzelde geen moment. "Dus ik ren daar naartoe om te helpen. En ik zie al meteen dat die enkel loshangt." Vahle en Ek slaken geschokte kreten bij het beeld dat wordt geschetst. "Dus ik denk: ja, wat moet ik doen? Ik kan dan wel rustig blijven, dus ik pak dat been en die enkel."

'Zo verschrikkelijk veel pijn'

"Gelukkig kwam er nog iemand anders bij." Dat bleek een gynaecoloog. Hendriks vroeg of zij het been wilde vasthouden en ging zelf naar het hoofd van het slachtoffer. "En dat is heel gek, want je krijgt eigenlijk heel snel een band met elkaar. Want je bent op elkaar aangewezen. Zij had zo verschrikkelijk veel pijn."

De presentatrice probeerde het slachtoffer te ondersteunen en legde haar sjaal onder haar hoofd. "En wat ik dan bijzonder vind: ook al heb je zo verschrikkelijk veel pijn, want haar knie stond ook helemaal verkeerd, dan krijgt zij het dus toch voor elkaar om te beseffen: ik heb twee kleine kinderen thuis, die moeten opvang krijgen."

Politie

Ze belde de zoon van de vrouw en moest aan hem vertellen wat er met zijn moeder was gebeurd. "Dat vond ik heel bijzonder. Het is zo gek, want je kent elkaar niet maar toch ben je heel trots op iemand. Gelukkig kwam de ambulance snel en de poltie." Daar gebeurde ook nog wat opmerkelijks mee, vond Hendriks.

"Ik weet het, die doen hartstikke goed werk. Maar het was niet empatisch deze keer. Zij ligt daar te kermen op de grond en die politieagent vraagt: heb je je ID bij? Ik denk: die is niet lekker", vertelt ze. "Help die vrouw eerst..."

'Sterke maag'

Vahle en Ek noemen de hulp van Hendriks een 'heldendaad'. "Je moet een streke maag hebben om die enkel en dat been vast te houden", aldus sportverslaggeefster Vahle. "Ik zou er een klein beetje misselijk van worden."