Theo Janssen heeft met De Treffers net aan verloren van NEC in de beker. Daarmee is het bekeravontuur ten einde voor de goedspelende ploeg uit Groesbeek. Lang maakten ze het nog spannend in de slotfase, maar Jasper Cillessen, nota bene afkomstig uit het dorp, bleek een sta-in-de-weg. Ook had Janssen één kritische noot: "Ik vroeg of ze nagellak en naaldhakken hadden. Want het was allemaal erg lief."

De Treffers waren heel dicht bij een gelijkspel in de reguliere speeltijd tegen NEC. Nadat de bezoekers snel op voorsprong kwamen, deed de ploeg van Theo Janssen na rust wat terug. De Nijmegenaren kwamen echter weer op voorsprong en dat bleek ook direct de uitslag. Maar veel had het niet gescheeld of het was verlengen geworden.

Complimenten voor Cillessen

In het laatste kwartier was het eigenlijk wachten op een doelpunt van De Treffers, vond ook Janssen. "In het laatste kwartier hadden wij drie à vier kansen, zij hadden die op dat moment niet. De 2-2 kwam ook bijna, maar Jasper stond in de weg." In de slotfase kwam er een geweldig schot van De Treffers die richting de kruising vloog, maar Cillessen liet zien zijn niveau nog lang niet te zijn verloren.

Vooraf hoopte Janssen op een mooie wedstrijd en die zette zijn ploeg ook neer. Ze hielden zich geweldig aan het plan van de trainer, vond hij. De vroege tegentreffer was dan ook een incident. "Eén keer stond het niet goed, dat heeft dan ook met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Wij kregen na één minuut ook al een kans, alleen werd er gevlagd voor buitenspel. Wij hebben laten zien dat ons plan gewoon heeft gewerkt."

Hakken en nagellak

In de rust was Janssen dan ook strijdbaar; hij voelde dat er wat te halen viel. "Wij zaten in de wedstrijd en voor de rust was dat ook al zo. Ik heb hen verteld dat we vol in de wedstrijd zaten en we hebben genoeg kansen gecreëerd na rust."

In de rust sprak hij ook even scheidsrechter Joey Kooij. Er werd in de eerste helft veel gefloten, wat leidde tot een beetje frustratie. "Dat is dan uiteindelijk even in de emotie. Ik vond dat hij snel floot, terwijl dit een wedstrijd was voor ons om in de duels te komen. NEC kreeg best veel mee, dus ik vroeg of ze nagellak op hadden en op naaldhakken liepen. Het was heel erg lief allemaal."

Janssen hoopte ook een mooie dag en dat is het ondanks het resultaat ook geworden. Bij het voorbeschouwende stuk waarschuwde hij de verslaggever om met de taxi te komen, omdat het nog weleens los kon gaan bij De Treffers. Zelf heeft hij eieren voor zijn geld gekozen en een lekker hotel gepakt. Want bij het verlaten van het sportpark klonken de gezellige klanken van volksmuziek nog keihard door de boxen van de kantine.