Wesley Sneijder is de eerste gast in de podcast 'Mindset van een Kampioen' van Anouk Hoogendijk. Daarin bespreekt de voormalig voetballer de impact van sociale media op de prestaties. "Het doet echt iets met je gezin en familie."

Zelf is Sneijder nooit echt geraakt door kritieken vanaf de zijkant, maar de Utrechter vertelt dat het soms wel zijn tol eist op zijn familie. "Dat is wat ik zeg: als er leugens verspreid worden, dan vind ik dat kwalijk. Ze snappen soms de impact daar niet van. Dat het gewoon heel veel met een gezin of familie doet."

"Als je alles hoort in de media, dat kan iemand echt kapotmaken. Dat besef moet er wel gaan komen. Sommigen mensen vinden dat als je op zo’n podium staat dat je er maar tegen moet kunnen, maar niet iedereen kan dat.”

Als het om Sneijder als persoon ging, trok hij zich er al helemaal niks van aan. "Dat is een mening en vaak ook nog eens van mensen die mij helemaal niet kennen. Ik heb laatst iets meegemaakt dat ik zei: je moet stoppen met vooroordelen hebben. Je kent die persoon niet, dus je moet daar niks over roepen. Voorbeeld: Johan Derksen en Billy Dans. Derksen kent hem niet, maar Dans duikt op in een programma en dan heeft Derksen daar een mening over. Dat mag, maar hij kent die persoon niet. Die man heeft 40 gouden platen aan de muur hangen, dan heb je wel wat bereikt als tekstschrijver denk ik. Dat doet wat met die mensen."

Niet kunnen verdedigen

Ook het feit dat het zomaar geroepen wordt, zonder dat er iets tegen gezegd kan worden, stoort Sneijder. "Zij zijn het kwijt want ze hebben het geroepen in de media. Ik was er niet bij, dus ik kan mezelf niet verdedigen. Helemaal als het dan totaal niet klopt wat er geroepen is."

Zelf gebruikt Sneijder niet veel sociale media. Het lezen van reacties doet hij al helemaal nooit. "Daar ben ik niet mee bezig. Dat heb ik altijd gehad: ik kijk vooruit, nooit terug. Je laatste wedstrijd is geweest, die is historie en er komt weer een nieuwe wedstrijd. Ik had een spiegel thuis en dan kwam ik daar en dan zei ik: Wes, je was vandaag echt klote. Dan kon iedereen daar nog wat van zeggen, maar ik wist het zelf ook al. Dat is een eigenschap en niet iedereen kan dat."

