Woensdag ging de realityserie van Yolanthe Cabau in première op Netflix. De presentatrice, onderneemster en ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder maakte de show in het Nederlands, maar inmiddels gaan de beelden de hele wereld over. Cabau is 'diep geraakt' door de reacties, laat ze nu weten.

Yolanthe woont tegenwoordig in Los Angeles in de Verenigde Staten, samen met zoontje Xess Xava die ze kreeg met Sneijder. Haar leven daar werd gevolgd door camera's en het resultaat daarvan is sinds woensdag wereldwijd te zien op Netflix.

Yolanthe Cabau heeft boodschap voor 'best wel grove' moedermaffia na kritiek op zoon Xess Xava (9) Yolanthe Cabau (40) woont alleen met haar negenjarige zoon Xess Xava in Los Angeles. Een hele onderneming voor moeder en zoon. Zeker gezien de online haat die Yolanthes kind krijgt vanwege zijn lange haar.

Het wordt massaal bekeken en kijkers vormen meteen een mening over de 40-jarige Cabau. Ze krijgt dan ook veel berichten van fans die een heel andere kijk hebben gekregen op haar leven.

Ontroerd

"Ik krijg zoveel lieve berichtjes van over de hele wereld en ben daar echt heel ontroerd door", schrijft Cabau op Instagram "Jullie woorden raken me diep en geven me zoveel kracht. Dankjewel voor al jullie liefde en steun." Vervolgens laat ze een aantal van de DM's zien. Die komen onder andere uit Mexico, Brazilië, India, de Verenigde Staten, Argentinië, België, Chili en Portugal.

Ander beeld

Overal hebben ze met veel bewondering naar 'hardwerkende moeder' Yolanthe gekeken. Ze is een inspiratie voor veel vrouwen. Bovendien blijkt het leven van de actrice voor veel Nederlanders heel anders dan ze dachten.

"Kende je alleen vanuit de media en had inderdaad een beeld van je", schrijft iemand bijvoorbeeld. Dat is door de serie helemaal verdwenen. "Wat een geweldige vrouw, geweldige familie en heel veel punten die me raakten wat ik in de serie zag en hoorde."

Yolanthe Cabau openhartig over 'heel heftige' breuk met oud-topvoetballer Wesley Sneijder: 'Het bleef maar doorgaan' Ooit waren ze het droomkoppel van Nederland, maar in 2019 barstte de bom. Oud-voetballer Wesley Sneijder ging uit elkaar met Yolanthe Cabau, die ervoor koos om samen met hun zoontje naar Los Angeles te verhuizen. Daar werd haar leven gefilmd voor een eigen realityserie.

Scheiding Wesley Sneijder

In de realityserie is niets gescript en dus is het een authentiek inkijkje in het leven van Yolanthe. In Nederland wordt ze op de voet gevolgd door de media. Dat was ook de reden dat ze naar de VS vertrok met Xess Xava. Ze was toen net gescheiden van voormalig Oranje-international Sneijder. "Toen ik wegging uit Nederland had ik het écht heel zwaar. Er gebeurde van alles en het was gewoon niet fijn, ook niet voor mijn kindje om hier in rust te zijn", vertelde ze onlangs in Humberto.