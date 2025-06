Ex-topvoetballers Wesley Sneijder, Royston Drenthe en Wim Kieft keren binnenkort terug op televisie. Kieft, die net is uitgeschakeld bij 'Het Perfecte Plaatje' doet met de andere voormalig Oranje-internationals mee aan 'Nog één keer fit' en daar deelde presentator Rutger Castricum wat meer details van.

"Het programma lekte uit eigenlijk, want het was nog niet de bedoeling dat het al naar buiten zou komen", reageert de presentator in De Oranjezomer van vrijdagavond. Hij gaat met de drie ex-voetballers proberen 'in twaalf weken' weer fit te worden. Voor de publieke omroep (NPO). "Van onze belastingcenten gaan we zorgen dat die mannen dus weer goed voor de dag kunnen komen?", stelde Johnny de Mol gekscherend de vraag.

'Een flinke uitdaging'

"Het moet ook inspireren hè. Je kan wel weer gaan zitten zeiken op de NPO, maar het inspireert veel meer mensen om weer eens wat aan het lichaam te doen", sneert Castricum terug. Hij noemt het wel 'een flinke uitdaging' voor het drietal. "Ze zijn met elkaar aan het proberen weer eens fit te worden. Het is het hele plaatje. Voeding, trainen en geen ginnetjes (gin, alcoholische drank, red.) meer."

'Ik ga wel controleren, ja'

Hoe streng gaat Castricum zijn bij het programma? Op de vraag of hij de koelkast van Drenthe opentrekt, is hij duidelijk. "Ik ga wel controleren ja." Hij vindt de voormalig topsporters 'gemotiveerd' ogen en erkent dat er wel wat druk op de mannen én het programma ligt om ook daadwerkelijk tot resultaten te komen. Hij voelt zich de nieuwe Wendy van Dijk, zegt hij grappend. De presentatrice had vroeger een afvalprogramma genaamd Obese en daarin werden mensen met (flink) overgewicht aan een nieuwe levensstijl geholpen.

Kieft, Sneijder en Drenthe

Kieft deed recent nog mee aan het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje, maar een naaktshoot betekende voor hem einde verhaal. Sneijder schuift regelmatig bij Ziggo Sport aan voor analyses van bijvoorbeeld de Champions League. Drenthe is niet meer heel vaak op televisie te zien, maar dook als analist recent op tijdens het EK onder 21 van Jong Oranje. Daar had hij een duidelijke boodschap voor zijn voormalige club Feyenoord.