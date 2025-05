Veelbesproken Gordon doet boekje open over opmerkelijke band met voormalig Ajax-trainer: 'Dat zal nog wel komen'

Zanger Gordon heeft zich in Vandaag Inside uitgesproken over zijn opmerkelijke band met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Hij lijkt zelfs meer te weten over de toekomst van de Italiaan, die zijn vertrek uit Amsterdam aankondigde. Gordon vindt het jammer dat Farioli de stad verlaat.

Farioli huurt in Amsterdam een appartement van Gordon. Die heeft nog geen opzegging gehad van de trainer, nu hij weggaat bij Ajax. Dat onthult hij in dinsdag in de uitzending van Vandaag Inside. "Misschien wil hij wel blijven. Nee, dat zal nog wel komen", zegt hij in het programma.

'Leuke vent'

Vervolgens vertelt hij over zijn persoonlijke band met de 36-jarige. "Het is een leuke vent. Ik zou wel bij hem in willen wonen", lacht hij. "Heb je dat ook voorgesteld", vraagt presentator Wilfred Genee zich af. "Ja ik zei: 'dan hoef je maar de helft van de huur te betalen'", grapt Gordon.

"Jammer hoor vind ik het", aldus de tv-persoonlijk. "Nou ja, ook. Ik vond dat hij het best goed deed en het is een sympathieke man."

Eisenlijst

Johan Derksen heeft een andere mening. "Hij heeft hoogmoedswaanzin. Wie denkt hij nou dat hij is met zijn eisenpakket." Daarmee doelt de bromsnor op de wensen van Farioli. De trainer wilde naar verluidt drie koks mee naar uitduels, twee extra psychologen, extra mental coaches en extra medische staf. "Hij is een 36 jaar oud joch wat net begint."

"Maar Andy van der Meijde zei dus dat het vroeger heel normaal was om zo veel koks mee te nemen", valt Gordon hem in de rede. "Drie koks is niks hoor, ik heb voor hetere vuren gestaan", maakt hij vervolgens een flauwe grap.

René van der Gijp is het wel eens met Derksen. "Dit heeft allemaal te maken met trainers die ons duidelijk willen maken dat hun invloed zo groot is. Veel groter dan de kwaliteit van de spelers. Maar dat is niet zo, want als je met Mohamed Salah gewoon twee keer naar de McDonalds gaat dan is het ook goed. Het gaat helemaal niet om drie koks... Het gaat om de kwaliteit op het veld."

Toekomst Farioli

"Hij zag Ajax als een kruiwagen naar een grote club", is het harde oordeel van Derksen. "Hij had schijt aan Ajax." Genee denkt dat het eisenlijstje vooral een excuus was om weg te kunnen gaan. Gordon sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat hij al een club heeft." "Lees jij zijn post ofzo? Weet jij meer?", vraagt Genee. Daarop doet de zanger erg geheimzinnig. Meer wil hij er niet over kwijt.