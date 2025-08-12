Het was een bijzondere avond voor FC Porto-trainer Francesco Farioli en kersverse aanwinst Luuk de Jong. Beiden maakten hun debuut in een emotioneel duel voor de Portugese club. "Ik denk dat wij gespeeld hebben zoals hij het graag had gezien."

Farioli won in zijn eerste officiële duel als hoofdtrainer met 3-0 van Vitória Guimarães. De avond was extra speciaal vanwege een eerbetoon aan de onlangs overleden president en clubicoon Jorge Costa (53).

Costa speelde 383 wedstrijden voor de club en was aanvoerder van het team dat onder José Mourinho in 2004 de Champions League won ten koste van AS Monaco. De voormalig robuuste verdediger was net bezig aan zijn tweede seizoen als directeur, maar werd vorige week getroffen door een hartstilstand.

Moeilijke week

"De laatste week was erg moeilijk, maar daar hebben we goed op gereageerd. We hadden de wens om Jorge te eren. Ik denk dat wij gespeeld hebben zoals hij het graag had gezien", zei Farioli na afloop over het beladen duel.

"Het waren emotionele dagen, maar het team speelde echt voor Jorge. We vonden het geweldig om te zien." Farioli is trots op zijn ploeg. "Ik heb de spelers verteld dat ze blij kunnen zijn met de inzet en aandacht voor detail."

Toch zijn er ook verbeterpunten. "We willen een zekere intensiteit zien, die was nog niet optimaal. We willen agressiviteit in de duels zonder bal. Dan is het ook makkelijker om verder te bouwen op de energie in het stadion. We willen een Dragão vol passie."

Luuk de Jong

Farioli sprak ook lovend over het debuut van De Jong. De oud-PSV'er viel in en zag zijn concurrent Samuel Aghehowa uitblinken met twee goals. "Het is fijn om twee spitsen van dit kaliber te hebben", aldus de trainer. "Samu weet wat ik verwacht, is zeer gemotiveerd en wil weer een goed seizoen draaien. Hij is een jonge speler met veel potentie. Wat hij heeft gedaan, is voor zichzelf en het team. Luuk kwam hem daarbij helpen; alles is duidelijk. Er is een goede klik tussen hen."