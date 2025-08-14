Jack van Gelder schuwt de confrontatie niet. Dat deed hij voorheen als voetbalpresentator, tegenwoordig als vaste gast van De Oranjezomer en alle varianten daarop. Toch had Van Gelder ook zomaar zelf weer achter de desk kunnen staan.

Van Gelder werd groot bij de publieke omroep, waar hij het gezicht was van WK's en EK's van het Nederlands elftal. Maar daarnaast presenteerde hij ook amusementsprogramma’s als Te land, ter zee en in de lucht en Spel zonder grenzen. In 2015 transfereerde hij van de NOS naar Sport1, dat later Ziggo Sport werd. Hij presenteerde er Rondo en Peptalk, maar verdween in 2021.

Van Gelder gevraagd voor Nieuws van de Dag

Sindsdien vertolkt de inmiddels 74-jarige Van Gelder gastrollen in met name De Oranjezomer, het programma van presentatrice Hélène Hendriks. In dat programma claimde het markante tv-icoon dat hij vorig jaar gevraagd is als presentator voor nieuws- en opinieprogramma Nieuws van de Dag. "Maar toen werd me uiteindelijk gezegd: 'we zoeken voor jong'. Nou, volstrekt normaal", sprak Van Gelder.

Mocht hij nu weer gevraagd worden om de vertrokken Malou Petter te vervangen, dan past de oud-presentator van NOS Sport en Ziggo Sport. "Nee, want ik vind inderdaad dat daar jonge mensen moeten zitten en dat dat alleen maar goed is", aldus Van Gelder.

Respect voor het verleden, blik op de toekomst

"Het is al heel bijzonder dat ik hier zit", zegt hij, verwijzende naar zijn rol in De Oranjezomer. "Er zijn nog wat meer mensen die al wat ouder zijn, Johan Derksen ook, dus het is denk ik goed dat er nog wat mensen zijn die iets hebben meegemaakt in hun leven, maar dat het tijd wordt voor de jeugd om door te stromen."

Terugkeer Vandaag Inside

Het is nog maar de vraag hoe lang Van Gelder zelf op tv te zien is. "Ik maak nu ruim vijftig jaar deel uit van het Nederlandse tv-landschap. Dus je vraagt je weleens af of mensen er nog behoefte aan hebben dat ik er zit. En wil ik het zelf nog? Want ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind", zei hij in De Telegraaf.

Overigens moet hij spoedig weer plaats maken voor het populaire Vandaag Inside, met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Zij keren volgende week terug van zomervakantie.