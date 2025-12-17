Oud-voetballer Theo Janssen heeft zich openhartig uitgesproken over zijn leven in de schijnwerpers. Naar eigen zeggen is hij heel anders in zijn persoonlijk leven, dan het beeld dat wordt geschetst in de media. Er zijn maar een paar mensen die hem echt goed kennen.

"Ik heb niet heel veel vrienden", vertelt de oud-speler van Vitesse in een interview met Omroep Gelderland. "Dat klinkt misschien een beetje zielig, maar ik was zestien jaar oud toen ik doorbrak bij het eerste elftal. Dan krijg je heel veel aandacht."

"Mensen willen wat van je omdat je bekend bent en op televisie komt. Daardoor krijg je wel wat wantrouwen naar de mens", legt hij uit. De 44-jarige speelde van 1998 tot 2008 bij het hoofdteam van de Arnhemse club. In 2012 keerde hij voor twee jaar terug, waarna hij een einde maakte aan zijn loopbaan als voetballer.

"Je zondert jezelf af en maakt niet veel contact. En als je dat wel doet is het heel luchtig en allemaal leuk en aardig", vervolgt Janssen. "Maar echt diep op de inhoud, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Eigenlijk ben ik de afgelopen jaren pas gaan leren hoe het is om over gevoel enzo te praten." Dat doet hij met een klein groepje van mensen die hij vertrouwt.

'De één zit in de sieraden, de ander in de drugs'

"De vrienden die ik heb zijn over het algemeen ook wat ouder en hebben zelf ook wat meegemaakt. Op de een of andere manier heb ik daarmee sneller een klik." Hij heeft een vast groepje waarmee hij altijd koffie gaat drinken in een café in zijn geboortestad. "We zijn allemaal verschillend. De één zit in de sieraden, de ander in de drugs. Ik zeg niet wie dat is", lacht hij. "Maar dat maakt allemaal niet uit. Als je in dat groepje zit dan is het goed."

Het zijn de enige mensen die hem door en door kennen. In de media wordt er een ander beeld van hem geschetst, legt Janssen uit. "En dat laat ik lekker zo."