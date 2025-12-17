Heel erg droevig nieuws uit England. De 21-jarige voetballer Ethan McLeod van Macclesfield FC is dinsdag bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De aanvaller was op weg naar huis na een wedstrijd toen het noodlot toesloeg.

Macclesfield, dat uitkomt op het zesde niveau in Engeland, bevestigt de dood van hun speler woensdag via sociale media. McLeod deed dinsdag nog mee als invaller in de wedstrijd tegen Bedford Town, maar vlak daarna ging het helemaal fout. De club meldt dat McLeod, die vroeger in de jeugd van Premier League-club Wolverhampton Wanderers speelde, betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Dat had fatale gevolgen voor hem.

"Met een zwaar hart en een overweldigend gevoel van onwerkelijkheid bevestigt Macclesfield FC het overlijden van de 21-jarige aanvaller Ethan McLeod. Ethan was een ongelooflijk getalenteerd en gerespecteerd lid van onze selectie, met een veelbelovende toekomst voor zich, maar bovenal maakte zijn aanstekelijke persoonlijkheid hem geliefd bij iedereen die hij ontmoette", schrijft de club op sociale media.

Overlijden komt hard aan

"Door zich volledig in te zetten voor alles wat hij deed, motiveerde Ethan ons allemaal om het beste uit onszelf te halen, zowel op als buiten het veld. Zijn professionaliteit en onwrikbare werkethiek inspireerden iedereen, en zijn levenslust toverde een glimlach op ieders gezicht - zelfs op de donkerste dagen."

Het fatale ongeluk is dan ook keihard ingeslagen bij de voetbalclub: "Dit heeft onze hele club diep getroffen en geen woorden kunnen het immense verdriet en verlies beschrijven dat we nu voelen. De diepe littekens die zijn overlijden heeft achtergelaten, zullen ongetwijfeld nooit helen, maar één ding is zeker: zijn levendige nalatenschap zal nooit vervagen, hoeveel tijd er ook verstrijkt."

Diogo Jota

Het tragische overlijden van McLeod is zeker niet het eerste heftige nieuws in de Engelse voetbalwereld van dit jaar. Afgelopen zomer kwam Liverpool-speler Diogo Jota samen met zijn broer om het leven bij een auto-ongeluk. De dood van de Portugese international maakte diepe indruk in de hele sportwereld.