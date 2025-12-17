Handbalster Estavana Polman denkt na haar afscheid bij Oranje op het WK in eigen land steeds meer na over haar toekomst. Samen met oud-voetballer Theo Janssen spreekt ze zich uit over een terugkeer naar haar oude liefde. Maar er moet nog wel wat discussie gevoerd worden met haar vriend Rafael van der Vaart.

Janssen en Polman groeiden beiden op in Arnhem. Die stad heeft altijd een plekje in hun hart, maar de handbalster woont al lange tijd in Roemenië, waar ze speelt bij Rapid Boekarest. "Een jaartje nog, dan is ze terug in Arnhem", zegt Janssen. "We zullen zien", reageert Polman in een documentaire van Omroep Gelderland over hun geliefde stad.

Discussie

"Ik ben Rafael al aan het voorbereiden", vervolgt de technisch adviseur van Vitesse. "Nou je vindt het wel gezellig als ik weer lekker terug ben", aldus Polman. "Ja natuurlijk, maar hij heeft het dan over Schuytgraaf (een vinex-wijk in Arnhem, red.). Nou als je ergens niet wil wonen is het daar."

"Hoezo?", vraagt de 33-jarige handbalster zich af. "Arnhem Noord is gewoon the place to be. Oude huizen, met stijl, met karakter... Schuytgraaf is nieuwbouw, dat is net niks", is Janssen stellig. "Die discussie gaan we nog wel aan", zegt Polman over haar vriend.

Polman zwaaide na het WK handbal af als international en heeft daardoor meer tijd voor andere dingen. Zo zal ze jonge speelsters gaan begeleiden als een soort zaakwaarnemer. Maar ze blijft ook nog actief in de sport bij haar club. Op het moment dat ze echt stopt met haar topsportcarrière hoopt ze met haar gezin terug te keren naar Arnhem. Samen met Van der Vaart heeft ze een dochter: Jesslynn.

'Straatjoch'

Janssen en Polman zijn beiden geboren en getogen in de Gelderse stad. De twee kenden elkaar niet zo goed, maar via Van der Vaart trekken ze steeds wat meer met elkaar op. "In Arnhem zijn we elkaar nooit tegengekomen", beweert Janssen. "Nou dat is niet waar. Ik ben hem wel tegengekomen", reageert Polman. "Ik vond hem echt zo'n straatjoch. Zo'n irritante blaag was je vroeger." Janssen kijkt haar verbaasd aan. "Ja echt", benadrukt de handbalster. Vooral op het voetbalveld wilde Janssen zich bewijzen.

"En dan heb je nu een kerel die precies hetzelfde is", grapt hij over Van der Vaart. "Ja, dat is toch erg eigenlijk. Vroeger waren het echt van die mannetjes, maar nu is het gewoon een lieve teddybeer."