Wim Kieft is pas sinds kort weer lid van de tafel bij Studio Voetbal. Maar de NOS maakte onlangs bekend dat het voetbalpraatprogramma verdwijnt. Dat zorgde volgens Kieft voor een 'mineurstemming' bij de laatste aflevering.

Er keken zondag 700.000 mensen naar Studio Voetbal. Dat gebeurde nadat was aangekondigd dat het programma aan het einde van het seizoen zou stoppen. Het was het hoogte aantal kijkers sinds lange tijd. "Dat waren allemaal ramptoeristen", oordeelt schrijver Michel van Egmond in zijn podcast met Kieft en René van der Gijp.

Laatstgenoemde denkt dat het door de aanwezigheid van de Europees kampioen van 1988 komt. "Het Wim Kieft-effect", vult Van Egmond voor hem in.

'Mineurstemming'

Kieft voegde zich onlangs aan tafel, waar verder regelmatig oud-internationals Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen en Ibrahim Afellay zitten. "Het was wel een mineurstemming", blikt Kieft terug op afgelopen zondag in KieftJansenEgmondGijp.

"Maar dat begrijp ik wel. Er werken een hoop mensen aan die sportuitzendingen bij de NOS" weet hij. "Als die sport daar verdwijnt, dan zijn heel veel mensen hun baan kwijt. Echt ongelofelijk", stelt de voetbalanalist.

NOS moet bezuinigen

Om geld te sparen nam de publieke omroep NOS het besluit om sportprogramma's als Studio Voetbal en Andere Tijden Sport te schrappen. "Dit komt hard aan", reageerde NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp. "Studio Voetbal en Andere Tijden Sport zijn iconische programma's met een rijke geschiedenis. Maar met bezuinigingen van deze omvang zijn dit soort keuzes onvermijdelijk."

Presentator van NOS Studio Voetbal Sjoerd van Ramshorst noemde het "erg balen" dat het programma stopt. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend. Alleen is de realiteit helaas dat er bezuinigd moet worden."