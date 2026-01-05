De Keniaanse topatlete Beatrice Chebet neemt dit jaar een pauze vanwege haar zwangerschap. Dat meldde de manager van de tweevoudig olympisch kampioene, die vroeger regelmatig streed met Sifan Hassan, op sociale media.

"Na veel geruchten kunnen we eindelijk het nieuws delen: in 2026 loopt Beatrice Chebet de belangrijkste race van haar leven, ze wordt moeder", schreef de manager van de Keniaanse topatlete. Zelf reageerde Chebet ook: "Ik heb eindstrepen, medailes en dromen nagejaagd. Nu jaag ik een liefde na die ik nooit eerder heb ontmoet. Het moederschap begint in 2026."

Enorme erelijst

Chebet (25) behoort al langere tijd tot de beste atletes ter wereld. Ze veroverde twee jaar geleden tijdens de Spelen van Parijs goud op de 5000 en 10.000 meter. Ze troefde daarmee Hassan af, die op beide afstanden als derde eindigde. Chebet werd pas de derde atlete die de twee onderdelen op dezelfde Spelen wist te winnen.

De Keniaanse greep tijdens de WK atletiek in september ook de wereldtitels op deze afstanden en was afgelopen jaar genomineerd voor de mondiale titel van beste atlete van het jaar in de categorie baanatletiek.

Chebet zorgde eerder dit jaar ook voor een unicum door het wereldrecord op de 5000 meter te verbreken. Bij een Diamond League-wedstrijd in Eugene liep ze als eerste vrouw ooit de vijf kilometer in minder dan veertien minuten. Chebet is ook al de houdster van het wereldrecord op de 10.000 meter.

Hassan verlegt focus

Hoewel Chebet en Hassan op de Spelen elkaar dus nog twee keer tegenkwamen, strijden ze sindsdien nauwelijks meer tegen elkaar. De Nederlandse focust zich namelijk al een tijdje op de marathon. In die discipline pakte ze in Parijs overigens goud. Hassan won ook al de marathons van Londen, Chicago en Sydney, maar greep onlangs in New York naast de zege.