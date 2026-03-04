Jenning de Boo heeft op 22-jarige leeftijd al een palmares om u tegen te zeggen. Toch heeft de topschaatser minder geluk in de liefde, al staat de Groninger er goed op na zijn optredens op de Olympische Winterspelen. Inmiddels helpen zijn teamgenoten De Boo ook een handje.

De Boo debuteerde in Milaan op de Spelen. Dat deed hij met twee keer zilver. Zowel op de 500 meter als op de 1000 meter was de Amerikaanse veelvraat Jordan Stolz hem de baas. Toch groeide zijn populariteit bij de vrouwen, met name op sociale media. Zij slingerden speciaal voor De Boo de televisie aan.

In gesprek met RTL Boulevard noemde De Boo dat 'grappig om te zien'. "Ik heb het voorbij zien komen. Vrienden sturen het ook door. Ik krijg ook veel berichten via Instagram, maar ik lees ze niet allemaal", voegde hij er aan toe.

'Papa' De Boo voor het blok gezet

De Boo heeft inmiddels 180 duizend volgers op Instagram. In de laatste maand kwamen er liefst 120 duizend bij. Ook op TikTok groeit zijn volgersaantal gestaag. Maar juist op het account van teamgenoot Mats Siemons gaat de topsprinter viraal.

Het lid van Team Reggeborgh plaatste een video van De Boo, die op zijn schoot een baby (onbekend van wie) had, niet wetende dat er wat met de beelden zou worden gedaan. Het filmpje werd vlot bijna een half miljoen keer bekeken. "Jij bent zo'n gruwelijke stoker", lacht De Boo in de reacties. "De DM's (berichten, red.) stromen weer vol", reageert een ander gekscherend. Shorttracker - en vriend - Jens van 't Wout schrijft dat hij nog wel een babysitter kan gebruiken.

WK sprint

De Boo komt komende donderdag en vrijdag weer in actie tijdens de WK sprint in Heerenveen. Massaal zal door het vrouwelijk schoon de televisie worden aangezet om zijn verrichtingen te zien. Inmiddels is ook de loting voor dag 1 verricht. Daarop is duidelijk geworden dat De Boo tegen Joep Wennemars schaatst.