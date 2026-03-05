Jenning de Boo heeft een geweldige eerste dag beleefd op de WK sprint in Thialf. Na een baanrecord op de 500 meter en een clash met Joep Wennemars op de 1000, staat hij eerste in het klassement. Hij liet Jordan Stolz op beide onderdelen achter zich. Bekijk hier de uitslagen van dag 1 op de WK sprint bij de mannen.

Donderdag kwamen de mannen het ijs op om aan hun eerste omloop van de 500 en 1000 meter te beginnen. Alle ogen waren gericht op de Amerikaanse alleskunner Stolz, die hoopt in Heerenveen iets unieks te doen door de WK sprint én WK allround te winnen. Maar de Nederlanders hadden het voordeel van het thuispubliek in Thialf.

Janno Botman

Op de 500 meter zagen de fans twee Nederlanders al vroeg in actie komen. Kersvers Nederlands kampioen sprint Janno Botman moest al in rit 5 beginnen aan zijn toernooi. Niet gek ook, want het wordt pas zijn eerste internationale wedstrijd van het seizoen. Botman nam het in een rechtstreeks duel op tegen de Japanner Taiyo Nonomura. Hij reed een tijd van 34.71.

Rit van de gehinderde wissels

Daarna verscheen Wennemars al aan de start. Hij schaatste tegen de Pool Piotr Michalski en klokte 34.57. Toevallig dat de twee tegen elkaar reden, want tijdens de 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan werden ze allebei gehinderd door hun tegenstander bij de baanwissel. Wennemars zag daardoor een medaille aan zijn neus voorbij gaan. Michalski was en bleef kansloos door de hindering tijdens de wissel. Hij besloot, in tegenstelling tot Wennemars, geen re-skate te rijden.

Jenning de Boo

Jenning de Boo moest op de 500 meter tegen Europees kampioen Damian Zurek uit Polen. Hij ging het gevecht aan en verraste met een geweldig baanrecord van 33.78. Olympisch kampioen Stolz zat een rit voor hem en ontmoet de Noor Björn Magnussen in rit 12. De Amerikaan reed 34.13.

1000 meter

Op de eerste 1000 meter in Thialf volgden meteen onderonsjes tussen landgenoten. De Boo schaatste namelijk tegen Wennemars. De schaatser van Team Reggeborgh opende snel en finishte in 1:06.52. Wennemars reed 1:07.37.

Stolz was in rit 13, na De Boo-Wennemars, gekoppeld aan zijn mede-Amerikaan Cooper Mcleod. De Amerikaan klokte 1:07.14.

Klassement

De Boo staat na de eerste dag dus op de eerste plek in het klassement van de WK sprint met 67.040 punten. Stolz zit hem op de hielen met een aantal van 67.700. Ning Zhongyan volgt op plek drie met een score van 68.165. Wennemars staat vierde met 68.255 punten.

WK sprint

De WK sprint wordt over vier afstanden verreden: twee 500 meters en twee 1000 meters. Donderdag 5 maart zijn de eerste varianten van de korte sprints, vrijdag 6 maart zijn de laatste twee. Na vier afstanden is de winnaar van het klassement de schaatser die de minste punten heeft. Hoe de puntentelling werkt, lees je hieronder.

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Benieuwd wat schaatsicoon Marianne Timmer te zeggen heeft over de WK sprint? Luister of kijk dan nu naar de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin de drievoudig olympisch kampioene vooruitblikt op de WK sprint in Thialf.