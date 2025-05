Peperdure Ferrari van legendarische basketballer Michael Jordan na 15 jaar teruggevonden

Een opvallend verhaal over een van de grootste sporters aller tijden. Michael Jordan maakte op veel verschillende manier een indruk, ook buiten basketbalwedstrijden om. Dat deed hij ook met een kenmerkende zwarte Ferrari. De peperdure auto bleek vervolgens 15 jaar zoek, maar dook ineens weer op.

De iconische bolide van de Chicago Bulls-legende werd na vijftien jaar opgespoord, nadat hij voor het laatst op een veiling in 2010 was gezien. Na jaren van speculatie is de authenticiteit van de auto bevestigd aan de hand van het chassisnummer.

In 1992 werd Jordan gefotografeerd voor de Bulls-arena, vlak voor een belangrijke wedstrijd in de halve finale van de Eastern Conference. Wat maakte die foto zo legendarisch? De toen 29-jarige Jordan zat achter het stuur van een Ferrari 512 TR uit 1992. Die auto wordt nog steeds geassocieerd met één van de beste basketballers aller tijden.

This Car Company just found Michael Jordan’s Ferarri that was once-lost for 15 years 🤯 pic.twitter.com/fFp53ta7JG — Outlander Magazine (@StreetFashion01) May 17, 2025

Verkocht op een veiling

De herontdekking van deze Ferrari zorgt voor veel opwinding bij zowel autoliefhebbers als NBA-fans. Michael Jordan deed de Ferrari in 1995 van de hand. De koper was Chris Gardner, de man wiens levensverhaal de inspiratie vormde voor de film "The Pursuit of Happyness".

In 2010 werd de auto echter voor ongeveer 100.000 dollar geveild en verdween vervolgens uit het publieke oog. De Ferrari is nu weer terecht, in handen van een privéverzamelaar die in de tussentijd een zware ziekte heeft overwonnen. Gelukkig is de verzamelaar nu hersteld en heeft hij de locatie van de auto gedeeld met een gespecialiseerde oldtimerbedrijf, dat momenteel bezig is met een authentieke restauratie.

Restauratie in Italië

De volledige restauratie vindt plaats in Italië. De Ferrari 512 TR uit 1992 zou binnenkort weer op de markt kunnen komen, met een geschatte waarde van 250.000 dollar.

Miljarden aan vermogen

Jordan maakte als speler vooral furore bij de Chicago Bulls. Hij werd liefst zes keer NBA-kampioen en vijf keer verkozen tot meest waardevolle speler. Ook won hij twee keer olympisch goud. Als zakenman bleek hij minstens zo succesvol. Het vermogen van de Amerikaan wordt door tijdschrift Forbes geschat op zo'n schappelijke 3,5 miljard dollar.