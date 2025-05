Basketbalicoon Michael Jordan (62) maakt spectaculaire comeback in NBA

Als 'Sirius' van de Britse rockband The Alan Parsons Project in de jaren 90 door het stadion van Chicago Bulls galmde, wisten tegenstanders genoeg. Onder leiding van Michael Jordan werden liefst zes NBA-titels gewonnen. En nu maakt de basketballegende zijn rentree in de beste competitie ter wereld.

Jordan wordt door velen gezien als de beste basketballer aller tijden. Hij loodste zijn Chicago Bulls naar zes kampioenschappen, in 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 en 1998. In al die NBA Finals werd MJ ook verkozen als MVP, waar hij ook vijf keer in totaal de Most Valuable Player van de reguliere competitie werd.

Terug in iets andere rol

Jordan werd in zijn actieve carrière ook twee keer olympisch kampioen. Daarna had hij verschillende rollen in de NBA als bestuurslid bij Washington Wizards, waar hij zijn carrière ook afsloot. Daar werd hij echter al snel weggestuurd, waarna hij zich vooral bezig hield met golfen en het vergroten van zijn merk Air Jordan.

In 2006 kocht de Amerikaan een minderheidsaandeel bij Charlotte Bobcats, het team dat inmiddels bekendstaat als de Hornets. Jordan hield zich daar bezig met basketbaltechnische zaken. In 2010 werd hij definitief eigenaar van Charlotte, een rol die hij tot 2023 vol hield. Maar na een korte periode zonder NBA is hij terug. Hij gaat namelijk aan de slag bij de omroep NBC, waar hij wedstrijden zal analyseren.

'Speciaal project'

"Ik ben zo blij dat de NBA weer op NBC te zien is. Het is een belangrijk onderdeel van mijn carrière geweest en ik kijk ernaar uit om een ​​speciale rol in het project te spelen. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal weer te zien wanneer de NBA in oktober op NBC in première gaat", vertelde de legende in een statement.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2025

Jordan is niet de enige grootheid die het team van NBC versterkt. Datzelfde geldt voor co-commentatoren Jamal Crawford (45) en Reggie Miller (59). Carmelo Anthony (40) en Vince Carter (48).