Franse NBA-basketballer stuurt zwangere vriendin uit huis: 'Pijnlijkste tijd van mijn leven'

De Franse basketballer Rudy Gobert is uit elkaar gegaan met zijn zwangere vriendin. Op het moment dat vriendin Julia Bonilla de center van de Minnesota Timberwolves vertelde zwanger te zijn van een nieuwe baby, zou ze uit huis gestuurd zijn.

De scheiding komt op een opmerkelijk moment. De play-offs zijn in volle gang en Minnesota Timberwolves staat in de finale van de Western Confrence. TMZ pakt uit met het verhaal over de 32-jarige basketballer. Volgens hen is de Franse vriendin terug naar Europa gereisd, hoewel de basketballer wil praten over de voogdij over het 1-jarige kindje dat het liefdeskoppel eerder kreeg.

'Pijnlijk moment'

Ex-vriendin Bonilla en haar zoontje Romeo werden op 13 april nog gespot langs het basketbalveld. Na de wedstrijd gaf Gobert een omhelzing aan hen. Dit maakt het incident nog opmerkelijker. Bonilla schreef een lang bericht op haar Instagram-pagina, die ze inmiddels heeft afgesloten van het grote publiek.

Ze noemt het 'een van de pijnlijkste momenten uit haar leven'. 'Ik beschouwde Rudy als de liefde van mijn leven. Ik heb alles voor hem achtergelaten. Ik heb hem een kind geschonken en mijn hart in onze relatie gestoken.'

Gobert reageert

De ex-vriendin kiest eieren voor haar geld en vertrok naar haar thuisland. 'Ondanks hoe ik behandeld ben, kies ik ervoor om zijn naam te beschermen voor het welzijn van mijn kinderen', voegde ze eraan toe. Het zou absoluut niet om bedrog zijn gegaan vanuit haar kant. 'Ik ben nooit ontrouw geweest aan de vader van mijn kinderen.'

Later reageerde ook Gobert op de relatiebreuk. Hij claimt dat er 'foutieve informatie' rondgaat. Wel bevestigt hij dat het koppel geen relatie meer heeft. Maar hij blijft wel 'zorgen voor het welzijn van iedereen om wie ik geef'.

Olympische Spelen

Gobert is een grote man in het basketbal. Hij was drie jaar op rij onderdeel van het NBA All-Star team en werd vorig jaar nog uitgeroepen tot beste verdedigende speler van de NBA. Daarnaast plakte hij twee keer een zilveren medaille met Frankrijk op de Olympische Spelen. Vorig jaar verloor Frankrijk in eigen land de finale tegen de Verenigde Staten.