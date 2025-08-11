Georgina Rodríguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, werd maandag overspoeld met reacties toen ze bekendmaakte dat de Portugese topvoetballer haar ten huwelijk heeft gevraagd. Ze plaatste een foto van een knoepert van een ring en de prijs daarvan is niet misselijk.

Het koppel heeft al negen jaar een relatie en heeft samen twee kinderen. Het platform Brides, dat zichzelf omschrijft als "de meest ervaren uitgever op gebied van bruiloften van de Verenigde Staten", zocht uit wat de enorme ring kost die de Portugese voetballer aan Rodríguez gaf.

Gigantisch bedrag

Het platform schakelde de hulp van juwelier Benjamin Khordipour, van het prestigieuze Estate Diamond Jewelry, in om te schatten welk prijskaartje er aan het sieraad hangt. "Voor ons lijkt dit een ovale diamant van 22 karaat, kleur H, zuiverheid VS1", aldus de kenner. "De zetting is gezet in platina en twee ovalen van elk twee karaat. De prijs van deze ring is 1.200.000 dollar (omgerekend €1.033.614,-, red.)"

Het is echter maar sterk de vraag of de voetballer diep in de buidel heeft moeten tasten voor het exemplaar. Uit de jaarlijkse lijst met de bestbetaalde sporters ter wereld van Forbes. Daaruit bleek enkele maanden geleden nog dat de Portugees jaarlijks 246 miljoen euro opstrijkt. De sporter staat al twee jaar bovenaan de lijst. Bovendien zijn er veel merken die met de voetballer van Al-Nassr willen samenwerken, wat het aannemelijk maakt dat hij de ring met korting heeft weten te bemachtigen.

Forbes-lijst

Ronaldo is overigens veruit de bestverdienende sporter op de lijst, want achter hem staat basketballer Stephen Curry en hij verdient ruim 100 miljoen euro per jaar minder dan de Portugees. Er staat één Nederlander op de lijst: Max Verstappen. De coureur van Red Bull verdient zo'n 70 miljoen euro per jaar. Een schijntje in vergelijking met Ronaldo dus.

Eerste ontmoeting

Ronaldo en Rodríguez ontmoetten elkaar voor het eerst in Madrid, waar Ronaldo destijds nog voor Real Madrid speelde. Rodriguez was toen werkzaam als verkoopassistente in een Gucci-winkel. Daar kwam het duo voor het eerst met elkaar in contact. De Argentijnse is inmiddels zelf ook wereldberoemd. Op Instagram heeft ze liefst 67,8 miljoen volgers. Al zijn dat er nog altijd honderden miljoenen minder dan haar toekomstige echtgenoot. Ronaldo telt namelijk 662 miljoen volgers op Instagram.