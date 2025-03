'Pestkop' Rico Verhoeven schaterlacht om ernstige aantijging: 'We hebben lol, maar niet te gek'

Rico Verhoeven heeft naast vechtsport een enorme passie voor acteren. De legendarische kickbokser heeft al meerdere films achter zijn naam staan en schitterde onlangs in 'Den of Thieves 2: Pantera'. Daarin speelde hij samen met O'Shea Jackson Jr., de zoon van Ice Cube.

De Amerikaan speelt in de film het personage Donnie Wilson, terwijl Verhoeven bekend staat als Vigo. Het kickboksicoon kreeg onlangs flinke beschuldigingen naar zijn hoofd van Jackson Jr., waarmee hij in The Ariel Helwani Show werd geconfronteerd. "Ik wist dat je ging zeggen", schaterlachte Verhoeven toen de host hem daarop aansprak.

Mysterieuze Rico Verhoeven deelt eerste details van nieuwe tegenstander: 'Alsof ik in de spiegel kijk' Rico Verhoeven keert sneller dan verwacht terug in de ring. Dat doet de wereldkampioen zwaargewicht bij Glory 100, de jubileumeditie van de vechtsportorganisatie, in juni. Wie zijn tegenstander wordt, dat is nog gissen.

'Pestkop Verhoeven'

"Allereerst, die Verhoeven... Hij moet echt even ontspannen bro", valt te horen in een video van Jackson Jr. die in januari is opgenomen. Als je op een filmset staat met een groep vechters, dan doen ze de hele dag niets anders dan schaduwtrappen of -boksen", verzucht hij. "Als ze zich vervelen, wil je niet om ze heen staan. Dan zeggen ze 'kom op man, wat wil je doen dan?' Het zijn gewoon grote krijgers."

Ariel Helwani concludeerde dat Verhoeven een 'pestkop' is op de set. Maar volgens de Nederlander valt dat allemaal reuze mee. "Ik ben niet agressief", reageert Verstappen met een grote grijns.

"We hebben gewoon lol. O'Shea is in het algemeen een enorme vechtsportliefhebber, dus op de set is hij altijd aan het kijken naar video's van gekke gevechten. Natuurlijk als we dan niks te doen hebben beweeg ik een beetje om hem heen, doe ik wat low kicks die hem bijna raken. Maar niet te gek, want ik wil niet een van de hoofdacteurs blesseren."

Toekomst

Het meerendeel van het interview ging het over het aanstaande gevecht van Verhoeven en zijn toekomst. "Ik heb nog een paar goede gevechten in me. Of ik het ga redden tot m’n 40ste? Ik weet het niet. Het hart en de geest van een vechter zijn er altijd, maar zoals je weet is de passie voor andere dingen zoals acteren groot. Het is zo leuk dat als er dingen gebeuren in het acteren en de entertainmentwereld, ik eerder daar door getrokken zal worden."