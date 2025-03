Mysterieuze Rico Verhoeven deelt eerste details van nieuwe tegenstander: 'Alsof ik in de spiegel kijk'

Rico Verhoeven keert sneller dan verwacht terug in de ring. Dat doet de wereldkampioen zwaargewicht bij Glory 100, de jubileumeditie van de vechtsportorganisatie, in juni. Wie zijn tegenstander wordt, dat is nog gissen.

Met een grote grijns verscheen Verhoeven woensdagavond in een Amerikaanse show van vechtsportjournalist Ariel Helwani. Die probeerde tevergeefs los te peuteren bij de Nederlander wie zijn volgende tegenstander wordt. "Ik kan je niet te veel vertellen. Ik heb een datum: 14 juni. Ik heb er zin in. We hebben een nieuwe tegenstander", was Verhoeven geheimzinnig.

Wereldkampioen Rico Verhoeven keert terug in de ring; Glory organiseert gevecht tegen 'nieuwe' tegenstander Speciaal voor het jubileumevenement van Glory, Glory 100, zal Rico Verhoeven deelnemen aan het hoofdgevecht op 14 juni. Wie zijn tegenstander zal zijn, is nog een raadsel, maar: "Het is iemand tegen wie hij nog niet eerder heeft gevochten en die niet meedoet aan Last Heavyweight Standing," zo vertelt Marshall Zelaznik, de CEO van Glory, in een gesprek met Sportnieuws.nl.

'Alsof ik in de spiegel kijk'

"Wat het voor mij spannend maakt, is dat het bij deze tegenstander lijkt alsof ik in de spiegel kijk. Hij weerspiegelt veel van mijn eigen sterke punten. Ik denk dat dit een van de meest geduchte tegenstanders is die ik in tijden heb gehad", sprak The King of Kickboxing. "Dit gaat zeker een hele kluif worden."

Glory maakt grote deal bekend: op deze zender zijn de gevechten van Rico Verhoeven voortaan te zien Glory heeft een contract getekend met DAZN, waarmee de streamingdienst de officiële partner wordt van de kickboksorganisatie. Dankzij deze samenwerking zullen de gevechten van Glory, waaronder het aankomende 'Last Heavyweight Standing'-toernooi, in de toekomst live over de hele wereld te volgen zijn. Eerder werd bekend dat het contract tussen Glory en Videoland niet werd verlengd.

Toen Helwani opnieuw probeerde een naam te ontfutselen, lachte Verhoeven. "Het is een geweldige naam en ik ben blij dat ik hem als tegenstander heb. Je moet een goede tegenstander hebben om tot een geweldig gevecht te komen, en wij hebben er eentje", bleef hij mysterieus. De 35-jarige Nederlander vertelde dat het nieuws volgende week naar buiten komt.

Francis Ngannou

Wie het niet lijkt te worden, is de Kameroense MMA'er Francis Ngannou. Wel bevestigde Verhoeven dat er 'veel gesprekken' lopen over een eventueel gevecht in de toekomst. "Ik kijk er naar uit, ik denk dat het een enorme uitdaging wordt. Het is iets nieuws, iets wat we nog nooit hebben gezien: een kickbokser tegen een MMA’er. We zijn veel meer op één lijn dan de andere vechters."

Glory sluit unieke deal in Amerika en flirt met Jake Paul: 'Een uniek persoon die veel bijzondere dingen doet' Glory heeft woensdag een uniek evenement aangekondigd in Miami, in samenwerking met Betr, het sportweddenschappenbedrijf dat mede is opgericht door de Amerikaanse influencer Jake Paul. Het hoofdgevecht van het evenement zal bestaan uit een langverwachte 'Champ vs. Champ rematch': Chico Kwasi tegen Tyjani Beztati.

Hoe en in welke vorm Verhoeven en Ngannou gaan vechten is nog een raadsel. Er zijn gesprekken met meerdere organisaties die de partij willen. "We zijn halverwege", was Verhoeven hoopvol over een akkoord.

Toekomst

Helwani is ook nieuwsgierig over hoe de toekomst van Verhoeven eruit ziet. Hij wordt binnenkort 36 jaar en is al een decennia alleenheerser in het zwaargewicht bij Glory. The King of Kickboxing wil afsluiten als wereldkampioen. "Ik heb nog een paar goede gevechten in me."