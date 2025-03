Wereldkampioen Rico Verhoeven keert terug in de ring; Glory organiseert gevecht tegen 'nieuwe' tegenstander

Speciaal voor het jubileumevenement van Glory, Glory 100, zal Rico Verhoeven deelnemen aan het hoofdgevecht op 14 juni. Wie zijn tegenstander zal zijn, is nog een raadsel, maar: "Het is iemand tegen wie hij nog niet eerder heeft gevochten en die niet meedoet aan Last Heavyweight Standing," zo vertelt Marshall Zelaznik, de CEO van Glory, in een gesprek met Sportnieuws.nl.

Veel vechtsportfans waren teleurgesteld toen duidelijk werd dat The King of Kickboxing niet zou deelnemen aan Last Heavyweight Standing, het grootste Glory-evenement van het jaar, waarin 32 zwaargewichten strijden om de titel van beste van het toernooi.

Herstel

Voor de 35-jarige zwaargewichtkampioen waren er verschillende redenen om niet in actie te komen. Na zijn overwinning op Rigters in december gaf hij aan dat het herstel na een gevecht steeds langer duurt en dat het niet haalbaar was om meerdere keren per jaar de ring in te stappen. Maar nu kunnen fans weer opgelucht ademhalen, dankzij een nieuwe aankondiging van Glory.

'Nieuwe tegenstander'

Op 14 juni vindt Glory 100 plaats, het honderdste evenement van de kickboksorganisatie. Ter gelegenheid van dit jubileum zal Rico Verhoeven terugkeren in de ring. Wie zijn tegenstander zal zijn, is nog onbekend, maar in een gesprek met Sportnieuws.nl liet Glory-CEO Marshall Zelaznik weten dat het een "nieuwe" tegenstander voor Verhoeven betreft, die tevens niet deelneemt aan het heavyweight toernooi. Mogelijk gaat het om een tegenstander die niet eerder binnen Glory in actie gekomen is.

Dat is nog niet alles; de kickboksorganisatie laat weten een groot feest te organiseren om het honderdste evenement te vieren. Er wordt nog geen locatie bekendgemaakt.

Nieuwe samenwerkingen

Naast de Verhoeven-aankondiging, bracht Glory woensdag nog een aantal aankondigingen de wereld in. De organisatie gaat namelijk een samenwerking aan met DAZN, waardoor ook fans buiten Nederland de mogelijkheid krijgen om de gevechten van Glory live te volgen. Onlangs werd bekend dat de samenwerking tussen Glory en Videoland, dat voorheen de evenementen uitzond, werd beëindigd.

In gesprek met Sportnieuws.nl vertelde Zelaznik dat het een "moeilijke keuze" was om geen nieuwe samenwerking met de Nederlandse streamingsdienst aan te gaan, omdat het een fijne partner was, maar dat de keuze voor DAZN te maken heeft met de ambities van Glory om internationaal te groeien.

Glory Miami

Naast de samenwerking met DAZN, heeft de organisatie een andere belangrijke stap gezet om de interantionale ambities te verwezenlijken. Het maakte namelijk eerder woensdag bekend een uniek evenement in Miami te organiseren: GLORY Underground presented by Betr, een exclusief evenement dat alleen op uitnodiging toegankelijk is.

Het evenement wordt georganiseerd in het magazijn van Betr, een bedrijf waar Jake Paul mede-oprichter van is. Het hoofdgevecht zal bestaan uit een lang verwachte champ vs. champ rematch. In gesprek met Sportnieuws.nl sluit Zelaznik een gevecht met de Amerikaanse influencer in de toekomst niet uit, maar vertelt dat er momenteel geen concrete plannen hiervoor zijn.