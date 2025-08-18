Er deden al langer geruchten de ronde, maar nu is het bevestigd: Tottenham-verdediger Micky van de Ven en Sterre van Bakel zijn uit elkaar. Het management van de speler heeft dit nieuws bevestigd aan 'RTL Boulevard'.

De twee leken een perfecte relatie te hebben. Het stel woonde samen in Londen, waar Van de Ven speelt voor Tottenham Hotspur. Toen RealityFBI ontdekte dat Van Bakel de gezamenlijke foto’s van Instagram had verwijderd, waren de geruchten onvermijdelijk.

Volgens het juicekanaal zou de voetballer niet trouw zijn geweest aan zijn liefje, en snoepte van andere vrouwen. Meerdere dames meldden zich bij RealityFBI om dit verhaal te bevestigen. Opvallend is bovendien dat Van Bakel op LinkedIn liet weten op zoek te zijn naar een nieuwe baan in Nederland. Afgelopen maandag bevestigde het management van de Oranje-verdediger dat de relatie tussen de twee definitief voorbij is.

Super Cup

Van de Ven speelde onlangs een hoofdrol in de finale van de Europese Super Cup tegen Paris Saint-Germain. Onder de nieuwe Spurs-coach Thomas Frank begon Van de Ven in de basis en speelde hij een uitstekende eerste helft, waarin hij zelfs de openingstreffer maakte. Aan het begin van de tweede helft scoorde zijn verdedigende partner Cristian Romero de 2-0.

Het leek er lange tijd op dat Spurs de wedstrijd de trofee in de wacht zou slepen, maar PSG scoorde twee keer in de slotfase, waardoor strafschoppen de winnaar moest bepalen. Vitinha was namens PSG de eerste die miste, later volgde ook Van de Ven. Na de gemiste strafschop van zijn teamgenoot Mathys Tel ging de Champions League-winnaar er uiteindelijk toch met de zege vandoor.

Competitiestart

De eerste competitiewedstrijd verliep voor Van de Ven en co. een stuk beter. In eigen huis wonnen ze met 3-0 van Burnley, waar oud-Feyenoorder Quilindschy Hartman in de basis stond.

