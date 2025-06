Oranje Leeuwin Veerle Buurman maakt in korte tijd flinke stappen: inmiddels heeft ze de stap van talent naar rolmodel gemaakt. Met een transfer naar Chelsea en haar plek bij Oranje groeit haar bekendheid snel. "Dat merken mijn ouders nu ook wel in winkels", stelt Buurman, die in haar vrije tijd voornamelijk kijkt naar mannelijke collega Virgil van Dijk.

Na een intens voetbalseizoen gunde Buurman zichzelf eindelijk twee weken vakantie, in Nederland en vijf dagen Rome. "Ik ben er nu weer helemaal opgeladen. Dat is belangrijk, want iedereen heeft een lang seizoen gehad, dan heb je mentaal ook wel even rust nodig. Je moet even uit de voetbalwereld stappen en met belangrijke mensen om je heen zijn", zegt Buurman tegen onder meer Sportnieuws.nl. Lukt het afschakelen dan direct? "Ik ben dan niet meer met voetbal bezig."

'Even' uitschakelen?

De 19-jarige Oranje Leeuwin erkent wel dat het niet 'even' uitschakelen is. "Het is wel moeilijk om het niet in je hoofd te hebben, maar het is vooral fijn als je twee weken rust hebt en thuis bent. In die twee weken ben ik natuurlijk niet helemaal afgeschakeld. Dat is als profvoetbalster heel moeilijk. Maar het is wel even twee weken waarin je rust hebt en niet echt met voetbal bezig bent. Ik denk dat die twee weken voor mij perfect waren", licht Buurman toe.

Die rust was hard nodig, na een lang seizoen op meerdere fronten. Bondscoach Andries Jonker besloot Buurman zelfs buiten de selectie te laten bij het laatste Nations League-duel tegen Schotland. "Vanaf mei ben ik aangesloten bij de periode van de EK-kwalificatie. En toen heb ik de hele zomer meegedraaid en doorgetraind bij de Oranje Leeuwinnen, toen zes weken in Colombia met Oranje onder 19. Dus ik ben maar doorgegaan. Dus ik heb best wel een lang seizoen erop zitten. En voor Andries was het genoeg, dat begreep ik heel goed en was fijn."

Met 'pijnlijk' gevoel op vakantie

Haar laatste wedstrijd vóór de voorbereiding van het EK was de teleurstellende 4-0-nederlaag tegen Duitsland. Pijnlijk maar leerzaam. "Het was natuurlijk geen goede wedstrijd. Maar ik denk dat ik heel veel geleerd heb van de wedstrijd en dat dit dus ook kan gebeuren", vervolgt Buurman, doelend op vier tegen goals op het hoogste niveau. "In de jeugdelftallen heb ik het niet echt meegemaakt dat je zo hard onderuit gaat. Dus hier kun je héél veel van leren."

Veranderde status voor Buurman

Sinds haar debuut bij PSV loopt haar carrière in sneltreinvaart. Binnen een paar maanden kwam er een transfer naar Chelsea en een vaste plek bij Oranje. "Er is veel veranderd, vooral qua status. Twee jaar geleden had ik nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Ook als je ergens komt, dat je herkend wordt. Het is allemaal nieuw, maar heel leuk om een voorbeeld te zijn voor jonge meiden. Ik vind het heel bijzonder, want mijn huidige teamgenoten zijn zelf ook mijn voorbeeld geweest."

Ook haar familie kijkt vol verbazing naar de groei van bekendheid. "Mijn ouders wisten vroeger niet eens wat buitenspel was. Nu hebben ze drie kinderen die altijd hebben gevoetbald. De populairiteit is voor hun ook helemaal nieuw. Ze merken het nu ook wel in winkels. Hup, foto en die dingen. Dan denken ze ook: oh dat had ik helemaal niet verwacht. Dat is super bijzonder. Ik ben blij dat ze daar ook vooral bij zijn", zegt familiemens Buurman lachend.

Veel tijd om stil te staan bij al deze ontwikkelingen heeft ze niet. "Er is gewoon super veel gebeurd. Ik denk dat het allemaal heel snel gaat en dat het besefmoment er niet is. Want het gaat maar door en door. Ik hoop een mooie zomer te hebben en daarna maak ik ook weer de stap naar het buitenland. Dus het gaat maar door en dat is ook weer heel nieuw, heel leuk en spannend", besluit Buurman, die naar de absolute top van het vrouwenvoetbal gaat.

Dromen van meer

Als opkomend talent blijft Buurman dromen van meer. Ze kijkt vooral op naar mannelijke verdedigers. "Virgil van Dijk is altijd mijn voorbeeld geweest en natuurlijk Sergio Ramos. Bij de vrouwen heb ik niet echt speelsters om naar te kijken, misschien omdat ik altijd met jongens heb gespeeld, dat ik meer naar de jongens heb gekeken", doelt Buurman op het feit dat ze tot de zomer van 2023 in een jongensteam van SC Bemmel speelde. "Van de Ven kijk ik ook graag naar."

Het vrouwenvoetbal volgt ze pas sinds een paar jaar bewust. "Het Nederlands elftal natuurlijk wel, maar het is niet echt dat ik denk: ik zet Spanje of Engeland even op. Dat heb ik totaal niet. Dus nee, ik heb niet echt een vrouwelijk voorbeeld", zegt de jongeling, die vol overtuiging is voor het komende EK in Zwitserland. "Het doel? Dat weet iedereen wel, EK-winst."

EK in Zwitserland

Het EK voor de Oranje Leeuwinnen begint op 5 juli in Zwitserland met een duel tegen Wales. Daarna wachten zware confrontaties met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de nummers één en twee van de groep gaan door naar de knock-outfase van het toernooi.