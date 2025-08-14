Micky van der Ven verloor woensdagavond met Tottenham Hotspur na penalty's de Europese Super Cup van Paris Saint-Germain. De Nederlander maakte het openingsdoelpunt, maar miste ook een strafschop. Ondanks dat kunnen Britse media 'hem niets verwijten'.

Onder de nieuwe Spurs-coach Thomas Frank begon Van de Ven in de basis. Hij blonk uit in de eerste helft, zo zag ook Sky Sports. 'Micky van de Ven bracht de geweldige PSG-aanval aan het wankelen, maar deed veel meer dan dat. Hij en Cristian Romero maakten de doelpunten die Spurs op het randje van een gedenkwaardige overwinning brachten', schrijft het medium.

Er werd echter in de slotfase nog twee keer gescoord door PSG, waardoor het duel beslist werd met penalty's. Vitinha was namens PSG de eerste die miste, maar even later overkwam ook Van de Ven dat en na de misser van Mathys Tel ging de Champions League-winnaar er alsnog met de overwinning vandoor.

Geen verwijten

Dat wordt hen niet kwalijk genomen. "Micky van de Ven en Mathys Tel zullen zeker geen verwijten krijgen", aldus The Guardian. "Zo hard kan niemand oordelen." De strafschop van Van de Ven werd gehouden door PSG-debutant Lucas Chevalier, de opvolger van Gianluigi Donnarumma.

Daily Mail geeft het optreden van Van de Ven het rapportcijfer 7. "Hij gebruikte zijn snelheid aan de linkerkant waardoor Djed Spence naar voren kon. Hij reageerde het snelst en tikte de openingsgoal binnen." Volgens Daily Express had Tottenham Hotspur dankzij de goal van de Nederlander 'de trofee al binnen handbereik'.

PSG was op voorhand de grote favoriet om de eerste prijs van het Europese seizoen te winnen. De ploeg van Luis Enrique won de Champions League en haalde vorige maand nog de finale van het WK voor clubs. Spurs won afgelopen seizoen dan wel de Europa League, maar eindigde in de competitie slechts op plek 17.