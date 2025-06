René van der Gijp is voor de tweede keer op vakantie, nu het populaire programma Vandaag Inside even stilligt. Precies zoals hij dat het liefste heeft, al moest hij wel zijn vrouw Minouche tegemoetkomen voor de reis naar Italië.

Dat wordt besproken in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar maar twee van de vier hoofdpersonen aanwezig zijn. "De twee andere helden zijn in het buitenland", doelt host en schrijver Michel van Egmond op de afwezigheid van Van der Gijp en zaakwaarnemer Rob Jansen, die op vakantie zijn. "René gaat nooit langer dan een week, twee keer een week", weet Wim Kieft. "Dat is de concessie die hij doet aan zijn vrouw Minouche."

René van der Gijp kijkt ogen uit bij trouwdag bekende vriend (69): 'Alleen de giraffen en olifanten ontbraken' René van der Gijp vierde samen met zijn drie podcastgenoten onlangs het feestje van Rob Jansen, zijn vriend en voormalige zaakwaarnemer. De 69-jarige belangenbehartiger van veel Nederlandse voetballer liet niets aan het toeval over.

Onlangs was het markante tv-gezicht al in Zuid-Frankrijk, deze keer vertoeft hij in Italië. "René houdt helemaal niet van vakantie, althans niet in het buitenland", voegt Van Egmond toe. "Hij houdt wel van vakanties, maar dan het liefst thuis in zijn eigen tuin. Maar hij was nu op Sardinië", merkt Kieft op. "Het is heel mooi daar", weet de oud-voetballer uit eigen ervaring.

Zo ziet de ideale vakantie van Van der Gijp eruit

Het duo schetst vervolgens hoe de ideale vakantie van Van der Gijp eruit ziet. "Dat kan in één zin", zegt Van Egmond gekscherend. "Hij wordt wakker, hij wandelt naar beneden en gaat weer liggen tot de zon ondergaat. Dat is de vakantie van René", verzekert hij. "Flesje rosé", voegt Kieft er nog aan toe.

Heftig ongeluk maakt diepe indruk op René van der Gijp en z'n vrouw: 'Minouche zei dat het vreselijk was' René van der Gijp is geen held als het een kwestie van leven of dood is. Daar is de oud-voetballer recentelijk achter gekomen toen hij getuige was van een ernstig ongeval op de weg. Zijn vrouw en stiefdochter grepen wél in en dat vindt 'Gijp' moedig.

"Uurtje na de rosé word je een beetje rozig natuurlijk, ga je thuis een uurtje slapen met de luiken dicht. Nou om een uurtje of 19 uur: 'Nou lieffie, zullen we wat gaan eten?'", beeldt Kieft zich in. "Dat is René zijn vakantie, daar kan ik me wel iets bij voorstellen", aldus Van Egmond. Die van Jansen klinkt een stuk onaantrekkelijker. "Ergens als patiënt in een ziekenhuis."

Bestolen

Het is te hopen voor Van der Gijp dat zijn vakantie iets beter afloopt dan de vorige. In Frankrijk werden namelijk zijn spullen gejat. "Ik vind Zuid-Frankrijk niet onaardig en toch... het is een beetje een gekke streek. Als voorbeeld: laat je je spullen wassen in een goed hotel, de helft komt terug", onthulde hij onlangs in de podcast.

René van der Gijp bestolen tijdens vakantie in 'aparte streek': 'Dus iemand loopt in jouw onderbroek?' Het markante tv-gezicht René van der Gijp is terug van vakantie. Terwijl Vandaag Inside nog 'vakantie' heeft, schoof hij deze week al wel weer aan bij zijn podcast. Daar onthulde Van der Gijp een vervelend verhaal.

De spullen vond hij uiteindelijk niet terug. "Dus er loopt nu dus iemand over de boulevard in jouw onderbroek?", wilde Van Egmond direct weten. "Schijnbaar wel ja, dat kan niet anders", reageerde Gijp.