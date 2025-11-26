Oud-speler van onder meer Arsenal, Nicolas Pépé, staat op het punt te trouwen met Tiana Trump (geen familie van de Amerikaanse president). Het belooft een pikant huwelijk te worden. Haar erotische beroep brengt namelijk een golf van discussie teweeg in Turkije.

Een liefdesverhaal van ongeveer anderhalf jaar lijkt uit te monden in een huwelijk. Volgens het Turkse medium Kuzey Ekspres overweegt Pépé, de sterspeler van Villarreal die vorig seizoen bij Trabzonspor speelde, serieus om zijn vriendin Trump ten huwelijk te vragen.

Pikant huwelijk

Trump is een bekende actrice in erotische films en OnlyFans-creator. De Ivoriaanse vleugelspeler, die in het verleden door zijn prijskaartje van 80 miljoen euro recordaankoop was van Arsenal, lijkt het geluk te hebben gevonden aan de zijde van de dertigjarige Amerikaanse. Hun relatie haalde de krantenkoppen in Turkije, waarbij velen hun verbazing uitten over de band die nu klaar lijkt voor de volgende stap.

Bronnen dicht bij het koppel melden dat Trump, die al meer dan tien jaar actief is in de erotische filmindustrie en meer dan 1,3 miljoen volgers heeft op Instagram, overweegt om haar carrière te beëindigen. Pépé zou zelfs de uitspraak hebben gedaan: “Ze zal met pensioen gaan en een huisvrouw worden.” Een uitspraak die de discussies over hun gezamenlijke toekomst verder heeft aangewakkerd.

Tweede vrouw

Als de trouwerij doorgaat, wordt het de tweede voor de dertigjarige Pépé. In 2017 trouwde hij al met de Franse influencer Fanny V, met wie hij twee kinderen kreeg. Hun huwelijk eindigde uiteindelijk in 2024. In datzelfde jaar begon zijn relatie met Trump.

Mensen uit de directe omgeving van de voetballer bevestigen de ernst van de relatie en benadrukken dat 'zij de liefde van zijn leven is'. Dit wijst erop dat een officiële verbintenis slechts een kwestie van tijd is.

Na zijspoor loopbaan weer op de rit

Ondanks dat hij in 2019 de recordaankoop werd van The Gunners, loste hij zin belofte nooit in. Daarom werd Pépé ook uitgeleend aan OGC Nice en het Turkse Trabzonspor. Inmiddels heeft hij zijn loopbaan weer op de rit bij Villareal. De buitenspeler was vorig seizoen de talisman in het bereiken van de Champions League voor zijn club. Op 20 januari nemen ze het in dit toernooi op tegen Ajax.

