Manchester City werd lang geplaagd door een forse blessuregolf. Gelukkig is die storm inmiddels gaan liggen voor Pep Guardiola. Wie nog wel in de lappenmand ligt is viervoudig Champions League-winnaar Mateo Kovacic. De Kroaat deelde dinsdag een update over zijn blessure. Niet het bericht, maar zijn opvallende looks bleven vele voetbalfans het meest bij. "Hij lijkt ineens op een acteur.''

Kovacic deelde dinsdag een positieve update over de operatie aan zijn achillespees. "Blij om weer terug op de club te zijn'', schreef hij op zijn Instagram-verhaal. Daarbij deelde hij een foto van zichzelf tijdens een medische check. Wat vele voetbalfans opviel was zijn opvallende nieuwe look.

'Wie is dit?'

Kovacic verscheen namelijk met lang krullend haar, terwijl hij voornamelijk bekend stond om zijn korte kapsels. Daarom kreeg het X-account van City HQ, die de foto van Kovacic deelde, veel opmerkelijke reacties.

Mateo Kovacic on Instagram. 🏥🩵 pic.twitter.com/kH7UYpl0dK — City HQ (@City_HQs) November 25, 2025

"Wie is dit?'', schrijven velen onder het bericht. Iemand anders stelt ook: "Kovacic lijkt ineens op een acteur." Ook vinden vele City-fans hem ineens veel jonger eruit zien. "Hij ziet er oprecht tien jaar jonger uit nu."

Blessure

De 31-jarige Kovacic heeft al een rijke voetbalcarrière achter de rug. De middenvelder speelde al bij grote topclubs als Inter, Real Madrid en Chelsea. In 2023 is hij neergestreken in Manchester. Kovacic won in totaal al viermaal de Champions League. Drie keer deed hij dat met Real Madrid en eenmaal met Chelsea.

Inmiddels speelt Kovacic dus zijn wedstrijden voor Manchester City. Of ja 'spelen', de Kroaat kwam dit seizoen slechts tweemaal in actie. De viervoudig Champions League-winnaar kwakkelt namelijk al een langere tijd met zijn achillespees. Daarom moest hij afgelopen week daarvoor onder het mes.

Ondanks zijn operatie moeten de liefhebbers nog even wachten om het nieuwe kapsel van Kovacic live in het stadion te bewonderen. Guardiola deelde vorige maand dat hij verwacht dat zijn middenvelder er nog zeker vier maanden uit ligt. Kovacic zou dan rond maart weer terugkeren.

