Memphis Depay was eerder deze week het middelpunt van twee verschillende relletjes in Brazilië, waardoor er veel opschudding rondom zijn persoon is ontstaan. Inmiddels heeft de aanvaller van Corinthians zijn voeten laten spreken.

Depay liet zondag eigenlijk weer zien wat hij kan. En dat was broodnodig, want eerder deze week stond hij nog volop in de schijnwerpers door twee verschillende relletjes. Bovendien dateerde zijn laatste competitiedoelpunt van 31 juli.

De 31-jarige Nederlander nam het met Corinthians in eigen huis op tegen Gremio in een zogenoemde zes punten-wedstrijd. Zijn ploeg kwam na zeventien minuten op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Gustavo Henrique.

In de tachtigste minuut was het Depay die het net wist te vinden. Na een handsbal mocht de Nederlander aanleggen voor een penalty, en schoot deze koelbloedig raak: 2-0. Dit was tevens de eindstand.

Vader?

De zege én zijn doelpunt vormden een welkome aflsuiting van een rumoerige week voor de Nederlander. Zo ontstond een rel nadat de 31-jarige Nederlander door influencer en lifestylejournalist Lary Simões werd genoemd als vader van haar aanstaande kind. Daarnaast zou hij haar negeren sinds het nieuws bekend werd.

Volgens de Braziliaanse showbizzjournaliste Fábia Oliveira ontmoetten Memphis en Simões elkaar in februari tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. Sindsdien zouden de twee regelmatig contact hebben gehad. Ongeveer een maand geleden kwam Simões erachter dat ze zwanger was, waarna Memphis volgens mensen uit haar omgeving ‘slecht reageerde’ en afstand van haar nam.

Zoon van bendeleider

Daarnaast kwam Depay ook onder vuur te liggen nadat hij via sociale media zijn steun had uitgesproken aan de zoon van een beruchte bendeleider uit Rio de Janeiro. Dat bericht leidde tot felle discussies in het land, waar zijn woorden door velen verkeerd werden geïnterpreteerd.

Volgens CNN Brasil stuurde Memphis een privébericht naar artiest Oruam (de zoon van de bendeleider), die meer dan tien miljoen volgers heeft op Instagram. Oruam deelde in zijn story een screenshot van het bericht dat hij van de Nederlander had ontvangen. Daarin schreef Memphis: "Blijf sterk in deze moeilijke tijden. Jullie kunnen de kinderen en de nieuwe generatie redden." Kort daarna verwijderde Oruam de post weer, maar op dat moment hadden Braziliaanse media de beelden al opgepikt en verspreid. Dit leverde de Nederlander flinke kritieken op, iets wat hem regelmatig overkomt in het Zuid-Amerikaanse land.