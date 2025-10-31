In Brazilië is een nieuwe mediastorm uitgebroken rond Memphis Depay. De 31-jarige aanvaller van Corinthians wordt door influencer en lifestylejournalist Lary Simões genoemd als vader van haar aanstaande kind én hij zou haar negeren sinds het nieuws bekend werd. De beschuldigingen zorgen in São Paulo voor flink wat ophef.

Volgens de Braziliaanse showbizzjournaliste Fábia Oliveira ontmoetten Memphis en Simões elkaar in februari tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. De twee zouden sindsdien regelmatig contact hebben gehad. Ongeveer een maand geleden ontdekte Simões dat ze zwanger was, waarna Memphis volgens mensen uit haar omgeving 'slecht reageerde en afstand nam'.

Braziliaanse influencer doorbreekt de stilte

De 27-jarige Simões, die ruim 40.000 volgers heeft op Instagram, bevestigde het nieuws zelf aan de krant Metrópoles. "Het is waar, hij negeert alles. Tot nu toe heeft geen enkele advocaat zich gemeld om iets te bespreken", aldus de influencer.

Volgens de Braziliaanse showbizzsite publiceerde ze daarnaast foto’s waarop zij en Memphis samen te zien zouden zijn in zijn woning, een afbeelding van een positieve zwangerschapstest en een gesigneerd Corinthians-shirt, dat Memphis volgens Simões aan haar neefje schonk.

Memphis zwijgt voorlopig

Memphis, die in september 2024 bij Corinthians tekende na zijn vertrek bij Atlético Madrid, heeft nog niet officieel gereageerd op de aantijgingen. Wel plaatste hij donderdag een mysterieuze boodschap op sociale media, waarvan niet duidelijk is of die verband houdt met de geruchten. De club in São Paulo weigert vooralsnog commentaar te geven.

Depay opnieuw onderwerp van discussie

De beschuldigingen van Simões komen op een moment dat Memphis al volop in de schijnwerpers staat in Brazilië. Eerder deze week lag hij onder vuur nadat hij via sociale media zijn steun had uitgesproken aan de zoon van een beruchte bendeleider uit Rio de Janeiro. Dat bericht leidde tot felle discussies in het land, waar zijn woorden door velen verkeerd werden geïnterpreteerd.

Toch lijkt de rust ver weg voor de 31-jarige aanvaller. Terwijl hij zich graag profileert als maatschappelijk betrokken en spiritueel geïnspireerd, stapelen de controverses zich op. Of het nu gaat om sport, geloof of zijn privéleven — Memphis blijft hét gesprek van de dag in Zuid-Amerika.